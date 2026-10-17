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NAVRATRI 2026: जानिए कब है अष्टमी व नवमी पूजन का शुभ समय, कन्या भोज का विशेष महत्व

मां दुर्गा( सांकेतिक तस्वीर) ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी केवल देवी आराधना के पर्व नहीं हैं, बल्कि आस्था, पारिवारिक परंपराओं और आत्मसंयम के संकल्प से भी जुड़े हैं. इन दोनों तिथियों पर कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है. हालांकि अष्टमी या नवमी पर पूजा करने का निर्णय परिवार की कुल परंपरा और मान्यता के अनुसार लिया जाता है. ऐसे में जो श्रद्धालु अष्टमी पूजते हैं, वे सप्तमी को व्रत रखकर अष्टमी पर पूजन और कन्या भोज कर सकते हैं. इसी प्रकार नवमी पूजने वाले श्रद्धालु अष्टमी का व्रत रखकर नवमी पर मां भगवती की आराधना करते हैं. इस बार अष्टमी का पर्व 19 अक्टूबर और नवमी का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 10 से 11 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है. कन्याओं की संख्या एक, दो, तीन, पांच, नौ या 11 अथवा सामर्थ्य और परंपरा के अनुरूप रखी जा सकती है. इस अनुष्ठान में कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका आदर-सत्कार किया जाता है. उन्होंने बताया कि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं के चरण पखारने, रोली से तिलक लगाने, अक्षत अर्पित करने और भोजन कराने की परंपरा है. हलवा-चना सहित प्रसाद अर्पित किया जाता है. इसके साथ वस्त्र या अन्य उपयोगी सामग्री भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है. श्रद्धापूर्वक किया गया यह पूजन मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है.

पंडित मनु मुद्गल (ETV Bharat Bharatpur) पढ़ें: महाअष्टमी-महानवमी की तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूजन, जानें किस दिन करना है कन्या पूजन? कुलदेवी की परंपरा के अनुसार करें अष्टमी-नवमी पूजन : पंडित मुद्गल ने बताया कि हर परिवार में पूजा-पद्धति एक जैसी नहीं होती. कुछ परिवारों में अष्टमी पर और कुछ में नवमी पर विशेष पूजन किया जाता है. यह परंपरा कई बार कुलदेवी की आराधना और परिवार की मान्यताओं से जुड़ी होती है. इसलिए श्रद्धालुओं को अपने कुल की परंपरा के अनुरूप पूजा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है. मान्यता है कि इन दिनों में मां भगवती की आराधना, व्रत और संकल्प के माध्यम से साधक अपनी आस्था को मजबूत करते हैं. अष्टमी और नवमी पर विशेष पूजा-अर्चना कर कुलदेवी और इष्टदेव की कृपा प्राप्त करने की कामना की जाती है.