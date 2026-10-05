लखीमपुर खीरी में शारदा का रौद्र रूप; कटान से नदी में समा गया काली माता का मंदिर, अब तक 4 धार्मिक स्थल जलमग्न
नदी की बढ़ती धारा कई परिवारों के घरों और सैकड़ों एकड़ खेतों को भी निगल चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 5:05 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के गोला तहसील क्षेत्र के रूरा सुल्तानपुर में शारदा नदी इन दिनों लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है. नदी के किनारे तेजी से हो रहे कटान ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. सोमवार को काली माता मंदिर भी कटान की चपेट में आ गया. नदी की तेज धारा के सामने मंदिर ज्यादा देर टिक नहीं सका और देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया.
ग्रामीणों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब शारदा नदी ने किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाया हो. इससे पहले इसी गांव में करीब 500 साल पुराने वीर बाबा स्थान समेत 4 धार्मिक स्थान नदी में समा चुके हैं. धार्मिक स्थलों के नदी में समाने से ग्रामीणों में गहरी पीड़ा है. लोगों का कहना है कि जिन स्थानों से उनकी आस्था जुड़ी थी, आज वे नदी की तेज धाराओं में अपना अस्तित्व खो चुके हैं.
कटान का असर केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है. नदी की बढ़ती धारा कई परिवारों के घरों और सैकड़ों एकड़ खेतों को भी निगल चुकी है. खेतों में खड़ी फसल नदी में समाने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. ग्रामीणों को अब डर सता रहा है कि यदि कटान इसी रफ्तार से जारी रहा, तो आने वाले दिनों में और घर, कृषि, भूमि इसकी जद में आ सकती है.
एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि शारदा नदी के कटान की स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है. संबंधित अधिकारियों और राजस्व टीम को स्थिति का जायजा लेने और प्रभावित क्षेत्र की निगरानी करने के निर्देश दे दिए हैं. कटान से प्रभावित लोगों की स्थिति और नुकसान का भी आकलन कराया जा रहा है.
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