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लखीमपुर खीरी में शारदा का रौद्र रूप; कटान से नदी में समा गया काली माता का मंदिर, अब तक 4 धार्मिक स्थल जलमग्न

लखीमपुर खीरी में जलमग्न हुआ मां काली का मंदिर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के गोला तहसील क्षेत्र के रूरा सुल्तानपुर में शारदा नदी इन दिनों लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है. नदी के किनारे तेजी से हो रहे कटान ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. सोमवार को काली माता मंदिर भी कटान की चपेट में आ गया. नदी की तेज धारा के सामने मंदिर ज्यादा देर टिक नहीं सका और देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया.