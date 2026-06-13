ETV Bharat / state

पीलीभीत में उफनाई शारदा, 2 दिन पहले बंद हुआ पैंटून पुल; दो दर्जन गांवों का संपर्क टूटा

पीलीभीत में उफनाई शारदा, 2 दिन पहले बंद हुआ पैंटून पुल. ( ETV Bharat )

पीलीभीत: पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश का सीधा असर अब मैदानी इलाकों में तबाही के रूप में दिखने लगा है. उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जारी भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में बहने वाली शारदा नदी का जलस्तर अचानक बेहद बढ़ गया है. नदी के इस रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पैंटून पुल (पीपों का पुल) पर वाहनों और आम जनता का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है. पीलीभीत में उफनाई शारदा, 2 दिन पहले बंद हुआ पैंटून पुल. (ETV Bharat) नदी के बढ़ते जलस्तर ने पुल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है. आमतौर पर यह पैंटून पुल हर साल 15 जून को हटाया या बंद किया जाता था, लेकिन इस बार पहाड़ों पर समय से पहले शुरू हुई मूसलाधार बारिश के चलते इसे निर्धारित तिथि से दो दिन पहले यानी शनिवार को ही बंद करना पड़ा.