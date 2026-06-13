पीलीभीत में उफनाई शारदा, 2 दिन पहले बंद हुआ पैंटून पुल; दो दर्जन गांवों का संपर्क टूटा
प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पैंटून पुल (पीपों का पुल) पर वाहनों और आम जनता का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 11:39 AM IST
पीलीभीत: पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश का सीधा असर अब मैदानी इलाकों में तबाही के रूप में दिखने लगा है. उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जारी भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में बहने वाली शारदा नदी का जलस्तर अचानक बेहद बढ़ गया है.
नदी के इस रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पैंटून पुल (पीपों का पुल) पर वाहनों और आम जनता का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है.
नदी के बढ़ते जलस्तर ने पुल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है. आमतौर पर यह पैंटून पुल हर साल 15 जून को हटाया या बंद किया जाता था, लेकिन इस बार पहाड़ों पर समय से पहले शुरू हुई मूसलाधार बारिश के चलते इसे निर्धारित तिथि से दो दिन पहले यानी शनिवार को ही बंद करना पड़ा.
100 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटने को मजबूर ग्रामीण
पुल बंद हो जाने के कारण सीमावर्ती और तराई क्षेत्र के करीब दो दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है. अब 'हजार' इलाके के गांधीनगर, सिद्धनगर, नहरोसा सहित करीब 24 गांवों के ग्रामीणों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है.
इन गांवों के लोगों को अब अपने ही जिला मुख्यालय और पूरनपुर तहसील तक पहुँचने के लिए पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील से होकर गुजरना पड़ेगा। इस वजह से ग्रामीणों को लगभग 100 किलोमीटर का लंबा और अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा.
स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे रह रहे ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया है और जलस्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है. अचानक बंद हुए इस मार्ग से स्कूली बच्चों, मरीजों और रोजमर्रा का काम करने वाले मजदूरों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं.