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लखीमपुर खीरी में शारदा बैराज बनेगा पर्यटन हब; 2.67 एकड़ भूमि पर विकसित होगी टेंट सिटी, रोजगार का भी मौका

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी स्थित शारदा बैराज को जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन हब के रूप में डेवलप किया जाएगा.

विकसित होगी टेंट सिटी
विकसित होगी टेंट सिटी (Photo credit: Tourism Department)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 3:50 PM IST

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लखनऊ : पर्यटन मानचित्र पर लखीमपुर खीरी का शारदा बैराज अब बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है. उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यहां 2.67 एकड़ क्षेत्र में निजी सहभागिता से टेंट सिटी विकसित करने जा रहा है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है. सरकार की योजना प्रकृति की गोद में बसे इस खूबसूरत स्थल को 'एकोमोडेशन एंड वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन' के रूप में डेवलप कर पर्यटकों के लिए नया आकर्षण केंद्र बनाने की है. इससे दुधवा आने वाले पर्यटकों को दोहरा आनंद मिलेगा. वह ईको टूरिज्म के साथ ही वेलनेस का भी लुत्फ उठा सकेंगे.




उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी स्थित शारदा बैराज को जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन हब के रूप में डेवलप किया जाएगा. उन्होंने बताया कि तहसील सदर के कोठिया गांव के पास करीब 2.67 एकड़ भूमि पर आकर्षक टेंट सिटी विकसित की जाएगी, जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगी.

दुधवा नेशनल पार्क (फाइल फोटो)
दुधवा नेशनल पार्क (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि दुधवा नेशनल पार्क के करीब स्थित इस स्थान को आधुनिक वेलनेस सुविधाओं से जोड़ने की योजना है, जिससे यहां आने वाले सैलानी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बेहतर स्वास्थ्य और शांत वातावरण का अनूठा अनुभव प्राप्त कर सकें. सरकार की इस पहल से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के नए मौके भी बनेंगे.



पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह क्षेत्र दुधवा नेशनल पार्क और कतर्नियाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच स्थित है, जिससे इसकी पर्यटन संभावनाएं और बढ़ जाती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड कोठिया गांव में टेंट सिटी विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को प्रकृति के बीच ठहरने का अनूठा अनुभव मिल सके. बोर्ड का प्रयास इस खूबसूरत स्थल को 'एकोमोडेशन एंड वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन' के रूप में डेवलप करना है.

मंत्री जयवीर सिंह (फाइल फोटो)
मंत्री जयवीर सिंह (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड की तरफ से निजी सहभागिता से टेंट सिटी विकसित करने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं. निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल शाम छह बजे तक है. इच्छुक आवेदनकर्ता विशेष जानकारी के लिए upetdb@gmail पर संपर्क कर सकते हैं. ई-टेंडर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित की गई हैं, जहां इच्छुक फर्म/एजेंसियां निर्धारित समय अवधि के भीतर आवेदन कर सकते हैं.पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि तेज रफ्तार जिंदगी में लोग फिर से प्रकृति, आयुर्वेद और वेलनेस आधारित जीवन शैली की ओर लौट रहे हैं. इसी बदलते रुझान को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ 'एकोमोडेशन एंड वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित करना समय की मांग बन चुका है. हमारा उद्देश्य राज्य के प्रमुख प्राकृतिक स्थलों को आधुनिक वेलनेस सुविधाओं से जोड़कर ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य, शांति और प्रकृति के बीच विशिष्ट अनुभव मिल सके. यह भी पढ़ें : योगी सरकार के 9 साल में यूपी बना 'टेंपल इकोनॉमी' का केंद्र, 156 करोड़ पर्यटक पहुंचे

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