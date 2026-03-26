लखीमपुर खीरी में शारदा बैराज बनेगा पर्यटन हब; 2.67 एकड़ भूमि पर विकसित होगी टेंट सिटी, रोजगार का भी मौका
मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी स्थित शारदा बैराज को जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन हब के रूप में डेवलप किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 3:50 PM IST
लखनऊ : पर्यटन मानचित्र पर लखीमपुर खीरी का शारदा बैराज अब बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है. उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यहां 2.67 एकड़ क्षेत्र में निजी सहभागिता से टेंट सिटी विकसित करने जा रहा है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है. सरकार की योजना प्रकृति की गोद में बसे इस खूबसूरत स्थल को 'एकोमोडेशन एंड वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन' के रूप में डेवलप कर पर्यटकों के लिए नया आकर्षण केंद्र बनाने की है. इससे दुधवा आने वाले पर्यटकों को दोहरा आनंद मिलेगा. वह ईको टूरिज्म के साथ ही वेलनेस का भी लुत्फ उठा सकेंगे.
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी स्थित शारदा बैराज को जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन हब के रूप में डेवलप किया जाएगा. उन्होंने बताया कि तहसील सदर के कोठिया गांव के पास करीब 2.67 एकड़ भूमि पर आकर्षक टेंट सिटी विकसित की जाएगी, जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगी.
उन्होंने बताया कि दुधवा नेशनल पार्क के करीब स्थित इस स्थान को आधुनिक वेलनेस सुविधाओं से जोड़ने की योजना है, जिससे यहां आने वाले सैलानी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बेहतर स्वास्थ्य और शांत वातावरण का अनूठा अनुभव प्राप्त कर सकें. सरकार की इस पहल से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के नए मौके भी बनेंगे.
पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह क्षेत्र दुधवा नेशनल पार्क और कतर्नियाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच स्थित है, जिससे इसकी पर्यटन संभावनाएं और बढ़ जाती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड कोठिया गांव में टेंट सिटी विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को प्रकृति के बीच ठहरने का अनूठा अनुभव मिल सके. बोर्ड का प्रयास इस खूबसूरत स्थल को 'एकोमोडेशन एंड वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन' के रूप में डेवलप करना है.