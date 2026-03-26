ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में शारदा बैराज बनेगा पर्यटन हब; 2.67 एकड़ भूमि पर विकसित होगी टेंट सिटी, रोजगार का भी मौका

विकसित होगी टेंट सिटी ( Photo credit: Tourism Department )