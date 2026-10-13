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रामानुजगंज में शारदीय नवरात्रि, 5100 दीपों से बनाई ॐ की आकृति

शारदीय नवरात्रि पर ॐ की आकृति ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलरामपुर: रामानुजगंज में शारदीय नवरात्रि पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा अराधना हो रही है. माता के मंदिरों में विशेष पूजा हो रही है. बड़े बड़े दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं. नवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार को शहर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

शारदीय नवरात्र पर रामानुजगंज शहर के बीच स्थित गांधी मैदान में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीयों से ॐ की आकृति बनाई गई. साथ ही शक्ति स्वरूपा नौ देवियों के स्वरुप की पूजा अर्चना की गई. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए.