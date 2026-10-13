रामानुजगंज में शारदीय नवरात्रि, 5100 दीपों से बनाई ॐ की आकृति
रामानुजगंज के गांधी मैदान में भव्य दीपोत्सव के साथ ही मां दुर्गा के स्वरूपों का पूजन अर्चन किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 10:35 AM IST
बलरामपुर: रामानुजगंज में शारदीय नवरात्रि पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा अराधना हो रही है. माता के मंदिरों में विशेष पूजा हो रही है. बड़े बड़े दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं. नवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार को शहर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
शारदीय नवरात्र पर रामानुजगंज शहर के बीच स्थित गांधी मैदान में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीयों से ॐ की आकृति बनाई गई. साथ ही शक्ति स्वरूपा नौ देवियों के स्वरुप की पूजा अर्चना की गई. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए.
दीपों से ॐ की आकृति
रामानुजगंज में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन सर्व हिंदू समाज के युवाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मिट्टी के 5100 दीयों को प्रज्वलित कर ॐ की आकृति बनाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही.
नौ देवियों के स्वरूप का हुआ पूजन
रामानुजगंज में भव्य दीपोत्सव के साथ ही शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के वार्डो से पहुंची नौ देवियों के स्वरुप कन्याओं का पूजन कर उनकी आरती उतारी गई. स्थानीय महिलाओं ने नव दुर्गा की पूजा अर्चना की.
नवरात्रि का तीसरा दिन आज
शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है. मां के इस स्वरूप की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है. मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, इसलिए इन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है. शरीर सोने के समान चमकीला और दिव्य होता है.