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शारदीय नवरात्र 2026: मां दुर्गा को पूजा के दौरान क्या-क्या करते हैं अर्पित, छत्र और मुकुट चढ़ाने की क्यों है परंपरा

शारदीय नवरात्र 2026 ( ETV Bharat )

रायपुर: नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है. शारदीय नवरात्रि का यह पर्व 19 अक्टूबर चलेगा. पूरे 9 दिनों तक माता की भक्ति और आराधना का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. नवरात्रि के 9 दिनों में चांदी के बने सामान जिसमें माता जी के पायल, माता जी की मूर्ति, माता जी के छत्र माता जी के नयन, माता जी के मुकुट जैसी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है.

शारदीय नवरात्र 2026 धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सभी धातुओं में चांदी पवित्र और शुद्ध धातु मानी गई है. भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में देवी मां को चांदी से बने इस तरह के समान अर्पित करते हैं. लोगों में यह धार्मिक भावना सनातन काल से चली आ रही है. इस परंपरा का निर्वहन आज भी लोग करते हैं. वर्तमान समय में सोना महंगा होने के कारण गिने-चुने लोग सोने के आभूषण माता को अर्पित करते हैं.