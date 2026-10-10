शारदीय नवरात्र 2026: मां दुर्गा को पूजा के दौरान क्या-क्या करते हैं अर्पित, छत्र और मुकुट चढ़ाने की क्यों है परंपरा
सर्राफा कारोबारी कहते हैं कि नवरात्र में चांदी की बिक्री बढ़ जाती है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 8:14 PM IST
रायपुर: नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है. शारदीय नवरात्रि का यह पर्व 19 अक्टूबर चलेगा. पूरे 9 दिनों तक माता की भक्ति और आराधना का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. नवरात्रि के 9 दिनों में चांदी के बने सामान जिसमें माता जी के पायल, माता जी की मूर्ति, माता जी के छत्र माता जी के नयन, माता जी के मुकुट जैसी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है.
शारदीय नवरात्र 2026
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सभी धातुओं में चांदी पवित्र और शुद्ध धातु मानी गई है. भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में देवी मां को चांदी से बने इस तरह के समान अर्पित करते हैं. लोगों में यह धार्मिक भावना सनातन काल से चली आ रही है. इस परंपरा का निर्वहन आज भी लोग करते हैं. वर्तमान समय में सोना महंगा होने के कारण गिने-चुने लोग सोने के आभूषण माता को अर्पित करते हैं.
माता को छत्र और मुकुट चढ़ाने की है परंपरा
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं, "नवरात्रि में माता को क्या-क्या अर्पित किया जाता है, यह बड़ा प्रश्न है. माता को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है. कपड़े अर्पित किए जाते हैं. अपने अपने कलर के कपड़ों का अपना-अपना महत्व है. लाल रंग का कपड़ा शक्ति का प्रतीक है. हरा रंग का कपड़ा समृद्धि का प्रतीक है. सफेद रंग का कपड़ा शांति का प्रतीक है. लाल वस्त्र लाल फूल अर्पित किए जाते हैं. इसके साथ ही अनार के दानों का भोग लगता है. इसी तरह से श्रृंगार में भी हम भगवती का श्रृंगार का सारा सामान साथ में जैसे चांदी का मुकुट माथे पर होता है. ऐश्वर्या की प्राप्ति के लिए लोग चांदी का मुकुट अर्पित करते हैं. लोग गले के लिए कंठी या आभूषण चढ़ाते हैं. ये आपकी श्रद्धा और भक्ति के समर्पण का प्रतीक होता है."
कुछ लोग माता के हाथ और भुजा के आभूषण भी चढ़ाते हैं. जिसमें चूड़ी कंगन इत्यादि शामिल है. यह आपकी शक्ति मांगलिक सौभाग्य का प्रतीक है. कई बार लोग चरणों के आभूषण भी अर्पित करते हैं. जिसमें पायल नूपुर बिछिया ये भगवती के चरणों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है. ये सभी चीज आपके जीवन में समृद्धि देती है. वैसे तो लोग सोने के आभूषण भी भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन सोना महंगा हो गया है. ऐसी स्थिति में चांदी के आभूषण अर्पित कर रहे: पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ज्योतिष एवं वास्तुविद
चांदी की बढ़ जाती है डिमांड
सराफा व्यापारी लक्ष्मी नारायण लाहोटी कहते हैं, "नवरात्रि के 9 दिन में चांदी के बने सामान की डिमांड बढ़ जाती है. इन सामानों में देवी मां के मूर्ति छत्र नयन मुकुट पायल माता जी की चरण पादुका जैसी चीजों को लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं. मंदिर में चांदी से बने इस तरह की चीजों को चढ़ाने के पीछे करण धार्मिक भावना है. इसके साथ ही लोगों की मन्नत पूरी होती है तब भी इस तरह के समान मंदिर में देवी मां को अर्पित करते हैं. यह प्राचीन सनातनी परंपरा है, जिसका निर्वहन लोग आज भी करते हैं. सभी धातुओं में चांदी शुद्ध और पवित्र धातु मानी गई है."