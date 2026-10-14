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शारदीय नवरात्र 2026; यूपी में चढ़ा कलकत्ता-गुजरात का रंग, गरबा-डांडिया का बढ़ा क्रेज़

नवरात्र में गरबा-डांडिया भी मां की आराधना के तरीके में से एक ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और 9 दिन तक माता की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है. वैसे तो घर-घर में माता की पूजा हो रही है मंदिरों में लंबी-लंबी कतार लग रही है तो पूजा-पंडालों में मां दुर्गा के आगमन की तैयारी भी हो रही है. नवरात्र वैसे तो 9 दिनों तक आराधना का पर्व माना जाता है, लेकिन शारदीय नवरात्र में षष्ठी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माता की विशेष आराधना का महत्व है.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) कोलकाता के साथ ही पूरे देश में माता की मूर्तियों की स्थापना पूजा, पंडालों में की जाती है लेकिन इन सब के बीच गुजरात में 9 दिनों तक माता की आराधना का एक अलग ही नजारा दिखता है. डांडिया और गरबा के साथ देवी आराधना में लीन महिलाएं, पुरुष, बच्चे युवा हर कोई मस्ती के साथ इस पर्व को मानते हैं, लेकिन अब गुजरात का ये कलर धीरे-धीरे यूपी के भी हर जिले में मजबूती के साथ प्रस्तुत होता दिख रहा है.

काशी में गरबा-डांडिया को लेकर उत्साह: खास तौर पर शिव की नगरी में जहां शक्ति की उपासना में हर कोई लीन है. यहां इसका क्रेज इस कदर हावी है कि महिलाओं से लेकर जेन जी तक बकायदा इसकी ट्रेनिंग के लिए स्टूडियो-डांस क्लासेस में पसीना बहा रहा है. सुबह से लेकर रात तक अलग-अलग टाइमिंग की डांस क्लासेस में बड़ी संख्या में लोग 9 दिनों के इस पर्व का अलग सेलिब्रेशन और माता की आराधना के लिए गरबा और डांडिया के स्टेप्स सिखाने के लिए पहुंच रहे हैं. भीड़ जबरदस्त है और जो स्टूडियो और डांस क्लासेस तक नहीं आ पा रहे. वह ऑनलाइन क्लासेस लेकर चार दिनों तक नवरात्र में होने वाले विशेष डांडिया समारोह में धूम मचाने की तैयारी कर रहे हैं. गरबा का महत्व (Photo Credit; ETV Bharat) यूपी में भी अब गुजराती क्रेज: उत्तर प्रदेश में भी अब गुजरात का रंग चढ़ने लगा है. अब सिर्फ दुर्गा पंडाल और चुनरी यात्रा ही नहीं, काशी की गलियों में डांडिया की खनक और गरबा की थाप भी गूंज रही है. लखनऊ से लेकर वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज तक युवा और महिलाएं गुजरात के इस लोक नृत्य को जमकर पसंद कर रहे हैं. आलम ये है कि नवरात्र से 1 महीना पहले से ही डांस स्टूडियो में स्पेशल गरबा-डांडिया क्लासेज फुल हो गई हैं. डांस स्टूडियो में बैच फुल: काशी में इस बार नवरात्र का असली क्रेज महमूरगंज, सिगरा, रथयात्रा, लंका, सुंदरपुर के डांस स्टूडियो में दिख रहा है. इन इलाकों में चलने वाले डांस क्लासेस में सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 9 बजे तक सिर्फ गरबा की क्लास चल रही है. एक बैच में 25 से 30 लड़कियां और सुबह महिलाएं जमकर पसीना बहा रही हैं. गरबा और डांडिया में अंतर (Photo Credit; ETV Bharat) डांडिया नाइट्स और गरबा इवनिंग: स्टूडियो संचालक अमन बताते हैं कि पहले सिर्फ गुजराती समाज के लोग नवरात्र में गरबा डांडिया के लिए ट्रेनिंग लेने आते थे, लेकिन अब 90% लोकल बनारसी लड़कियां और वर्किंग वुमन आ रही हैं. कोई पहली बार गरबा सीख रही हैं तो कोई इंस्टा रील के लिए स्टेप परफेक्ट कर रही हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि बनारस में 15 अक्टूबर से अलग-अलग जगह पर डांडिया नाइट्स और गरबा इवनिंग की शुरुआत होने जा रही है. जिसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज भी परफॉर्म करेंगे. भोजपुरी स्टार्स से लेकर गुजरात के कई डांडिया सिंगर भी परफॉर्म करेंगे. ऐसे में इन प्रोग्राम के टिकट भी बहुत महंगे रेट्स पर बिक रहे हैं. इनकी इतनी डिमांड है कि कई जगहों पर तो भीड़ को देखते हुए टिकट्स की सेलिंग को ही क्लोज कर दिया गया है. बाजारों में भी की जा रही शॉपिंग: एक तरफ जहां डांडिया और गरबा को लेकर क्रेज जबरदस्त है, तो वहीं मिरर वर्क चनिया-चोली, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी की दुकानों पर भी भीड़ है. महिलाओं में पलाजो गरबा ड्रेस का नया ट्रेंड है. अकाडमी में सिखाया जा रहा गरबा-डांडिया (Photo Credit; ETV Bharat)