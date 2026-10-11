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शारदीय नवरात्र 2026: कांकेर में रास गरबा का आयोजन, भक्ति गीतों पर झूमे भक्त

शारदीय नवरात्र 2026 ( ETV Bharat )

कांकेर: शारदीय नवरात्रि को लेकर शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल है. जगह-जगह मां दुर्गा के पंडाल सजाए जा रहे हैं, वहीं गरबा आयोजन को लेकर भी तैयारियां अंतिम चरण में है. शहर का प्रसिद्ध रास गरबा इस वर्ष भी नए अंदाज में आयोजित होने जा रहा है. 11 से 19 अक्टूबर तक नए कम्युनिटी हॉल में 9 दिवसीय गरबा का आयोजन होगा, जिसमें हर दिन अलग-अलग थीम पर गरबा नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी. आयोजन में अब तक 300 से अधिक लोग शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.





रास गरबा का आयोजन रास गरबा के संचालक ने बताया कि वर्ष 2019 से इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और इस वर्ष आयोजन अपने आठवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. हर साल की तरह इस बार भी प्रतिभागियों के लिए कुछ नया करने की तैयारी की गई है. आयोजन में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी. कांकेर शहर के अलावा करीब 15 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों से भी लोग इसमें भाग लेने पहुंच रहे हैं. कोविड काल के दौरान भी ऑनलाइन माध्यम से रास गरबा की परंपरा जारी रखी गई थी.