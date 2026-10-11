शारदीय नवरात्र 2026: कांकेर में रास गरबा का आयोजन, भक्ति गीतों पर झूमे भक्त
आयोजन में अब तक 300 से अधिक लोग शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 9:00 AM IST
कांकेर: शारदीय नवरात्रि को लेकर शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल है. जगह-जगह मां दुर्गा के पंडाल सजाए जा रहे हैं, वहीं गरबा आयोजन को लेकर भी तैयारियां अंतिम चरण में है. शहर का प्रसिद्ध रास गरबा इस वर्ष भी नए अंदाज में आयोजित होने जा रहा है. 11 से 19 अक्टूबर तक नए कम्युनिटी हॉल में 9 दिवसीय गरबा का आयोजन होगा, जिसमें हर दिन अलग-अलग थीम पर गरबा नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी. आयोजन में अब तक 300 से अधिक लोग शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.
रास गरबा का आयोजन
रास गरबा के संचालक ने बताया कि वर्ष 2019 से इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और इस वर्ष आयोजन अपने आठवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. हर साल की तरह इस बार भी प्रतिभागियों के लिए कुछ नया करने की तैयारी की गई है. आयोजन में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी. कांकेर शहर के अलावा करीब 15 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों से भी लोग इसमें भाग लेने पहुंच रहे हैं. कोविड काल के दौरान भी ऑनलाइन माध्यम से रास गरबा की परंपरा जारी रखी गई थी.
विजेताओं को मिलेगी चांदी की अंगूठी
आयोजन के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा. प्रतिदिन प्रतिभागियों को सम्मानित करने की योजना है, जबकि 9 दिनों में लगभग 20 से 22 विजेताओं का चयन किया जाएगा. विजेताओं को चांदी की अंगूठी, आकर्षक उपहार और रास गरबा का स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा.
बच्चों और युवाओं में उत्साह
इस बार रास गरबा में बच्चों और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है. गरबा के मास्टर ट्रेनर ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक लोग प्रशिक्षण लेने पहुंचे हैं. प्रतिभागियों को बेसिक गरबा के साथ प्रो गरबा का प्रशिक्षण भी दिया गया है. नए प्रतिभागी भी उत्साह के साथ गरबा के स्टेप सीख रहे हैं. आयोजन में मनोरंजन के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विशेष रूप से प्रदर्शित करने की तैयारी है.
प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क
रास गरबा संचालक ने बताया कि सभी प्रतिभागियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है. नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक ने रास गरबा आयोजन को कांकेर शहर के लिए गर्व की बात बताते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दी.