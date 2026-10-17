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कब है महानवमी, 19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर, कन्फ्यूजन करें दूर, इस दिन होगी मां सिद्धिदात्री की पूजा

शारदीय नवरात्रि महानवमी पूजा ( ETV BHARAT )

रायपुर: इस बार नवमी तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. आखिर महानवमी का पर्व 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा या फिर 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. लेकिन महानवमी का पर्व 19 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 19 अक्टूबर की सुबह 10:52 से नवमी तिथि की शुरुआत हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 पर समापन होगा. महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा हवन और कन्या पूजन का आयोजन होता है. मां दुर्गा के नवमें स्वरूप को सिद्धिदात्री के रूप में मनाया जाता है. इस बार अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही नवमी तिथि शुरु हो रही है. ऐसे में सुबह अष्टमी का पूजन और उसके बाद नवमी की पूजा की जा सकेगी.

पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि नवरात्रि में महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है. महानवमी का पर्व 19 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा.