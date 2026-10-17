कब है महानवमी, 19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर, कन्फ्यूजन करें दूर, इस दिन होगी मां सिद्धिदात्री की पूजा
कब महानवमी मनाई जाएगी. इस पर पंडितों का क्या मत है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट से समझिए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 7:05 PM IST
रायपुर: इस बार नवमी तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. आखिर महानवमी का पर्व 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा या फिर 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. लेकिन महानवमी का पर्व 19 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 19 अक्टूबर की सुबह 10:52 से नवमी तिथि की शुरुआत हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 पर समापन होगा. महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा हवन और कन्या पूजन का आयोजन होता है. मां दुर्गा के नवमें स्वरूप को सिद्धिदात्री के रूप में मनाया जाता है. इस बार अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही नवमी तिथि शुरु हो रही है. ऐसे में सुबह अष्टमी का पूजन और उसके बाद नवमी की पूजा की जा सकेगी.
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि नवरात्रि में महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है. महानवमी का पर्व 19 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा.
महानवमी के दिन पूजा अर्चना, उपवास, हवन, कन्या पूजन जैसे आयोजन होते हैं. शारदीय नवरात्र का नौवां दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि महानवमी कब मनाई जाएगी. 19 अक्टूबर को सुबह 10:52 से नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है जो अगले दिन 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 मिनट तक रहेगी- प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद
उदया तिथि की गणना, महानवमी का हवन कब होगा ?
जो लोग उदया तिथि से मानते हैं वो लोग 20 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाएंगे, लेकिन जो लोग तिथियों में अष्टमी और नवमी के संधि में हवन करते हैं. उनके लिए 19 अक्टूबर श्रेष्ठ होगा. इस तरह से हम देखते हैं कि जो महानवमी का व्रत है. वह 20 अक्टूबर को होगा, लेकिन अष्टमी और नवमी के संधि में जो हवन होगी. वह 19 अक्टूबर को होगी.
महानवमी का महत्व
महानवमी के महत्व को लेकर पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि "ऐसा सोचिए कि पके हुए चावल का क्या महत्व है. इसके लिए भी पूरे प्रोसेस करने होते हैं. पूरा प्रोसेस करने के बाद चावल पूरी तरह पक जाता है. ठीक उसी तरह से हमारा पुरुषार्थ हम प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तक जो पुरुषार्थ करते हैं, व्रत करते हैं, माता की उपासना करते हैं. उसकी सिद्धियों का ये समय है. जैसे नवरात्र में नवमी के दिन हम हवन पूजन और कन्या पूजन करके प्राप्त करते हैं."