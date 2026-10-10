शारदीय नवरात्रि 2026: जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, विदेशी फूलों से सजा मां भद्रकाली शक्तिपीठ
11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा. जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त.
Published : October 10, 2026 at 9:03 PM IST
कुरुक्षेत्र: अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक, शक्ति, उपासना और उल्लास का महापर्व शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 11 अक्टूबर रविवार से आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले ये नौ दिन संपूर्ण देश को भक्तिमय बना देते हैं. तो आइए जानते है कि पहले नवरात्रि के दिन कलश स्थापना कैसे करे ओर क्या शुभ मुहूर्त है.
घटस्थापना (कलश स्थापना) के शुभ मुहूर्त और विधि: तीर्थ पुरोहित पवन शर्मा ने बताया नवरात्रि के पहले दिन माता के स्वागत और उनकी ऊर्जा को घर में स्थापित करने के लिए घटस्थापना की जाती है. 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के दो मुख्य शुभ मुहूर्त हैं.
- प्रात काल मुहूर्त: सुबह 06:19 बजे से सुबह 10:12 बजे तक
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक
कलश स्थापना की सरल विधि: सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ कर गंगाजल छिड़कें. उसके बाद एक मिट्टी के चौड़े बर्तन में पवित्र मिट्टी डालकर उसमें जौ के दाने बो दें. तांबे या मिट्टी के कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और गले में कलावा बांधें. कलश में शुद्ध जल, गंगाजल, सिक्का, सुपारी, अक्षत और दूर्वा डालें. कलश के मुख पर आम या अशोक के 5-7 पत्ते रखकर उस पर लाल चुनरी या कलावा बंधा नारियल स्थापित कर दें. इस कलश को जौ वाले पात्र के मध्य में रखकर अखंड दीप प्रज्वलित करें और मां शैलपुत्री की आराधना के साथ व्रत का संकल्प लें. ऐसे विधिवत रूप से कलश स्थापना करें.
फूलों से सजा मां भद्रकाली शक्तिपीठ: हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ को नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली शक्तिपीठ में आस्था का सैलाब उमड़ता है. माता के इस प्रसिद्ध दरबार को इस बार बेहद खास और भव्य रूप दिया गया है. मंदिर के गर्भ गृह, मुख्य द्वार और पूरे परिसर को देश-विदेश से मंगवाए गए आकर्षक और सुगंधित विदेशी फूलों से सजाया गया है. फूलों की यह नायाब छटा मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा रही है.
देश-विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु: इस शक्तिपीठ की महिमा अपरंपार है. यही कारण है कि यहां केवल देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं. भक्तों का यह तांता अलौकिक ऊर्जा और अटूट आस्था का प्रतीक है, जहां हर कोई माता के चरणों में शीश नवाकर विश्व शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना कर रहा है.
नवदुर्गा के नौ स्वरूप: इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विधि-विधान से पूजा की जाती है. यह पर्व हमारे जीवन में नई सकारात्मकता, ऊर्जा और सात्विकता का संचार करता है.
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