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शारदीय नवरात्रि 2026: जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, विदेशी फूलों से सजा मां भद्रकाली शक्तिपीठ

Sharadiya Navratri 2026 ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: ​अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक, शक्ति, उपासना और उल्लास का महापर्व शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 11 अक्टूबर रविवार से आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले ये नौ दिन संपूर्ण देश को भक्तिमय बना देते हैं. तो आइए जानते है कि पहले नवरात्रि के दिन कलश स्थापना कैसे करे ओर क्या शुभ मुहूर्त है.

घटस्थापना (कलश स्थापना) के शुभ मुहूर्त और विधि: तीर्थ पुरोहित पवन शर्मा ने बताया ​नवरात्रि के पहले दिन माता के स्वागत और उनकी ऊर्जा को घर में स्थापित करने के लिए घटस्थापना की जाती है. 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के दो मुख्य शुभ मुहूर्त हैं.