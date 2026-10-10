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नवरात्रि 2026 कलश स्थापना मुहूर्त, हाथी पर मां दुर्गा का आगमन, जानें किस दिन किस देवी की होती है पूजा

रायपुर: 11 अक्टूबर से नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है. 19 अक्टूबर तक मां दुर्गा की पूजा विधि विधान से देश सहित पूरे छत्तीसगढ़ में की जाएगी. 9 दिनों तक चलने वाली पूजा में मां के 9 रुपों की पूजा भक्त करेंगे. भक्त 9 दिनों तक उपवास रख मां को प्रसन्न कर उनसे सुख शांति की कामना करेंगे. ज्योतिष और वास्तुविद जैसे विषयों के जानकार पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं कि नवरात्र में उपवास का बड़ा महत्व होता है.

नवरात्र के प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना कौन-कौन से समय पर की जा सकता है. अभिजीत या शुभ मुहूर्त किस समय रहेगा. नवरात्रि में कौन-कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं. इस बार माता किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और विदाई माता जी की कैसे होगी इन तमाम विषयों पर पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

कलश स्थापना मुहूर्त (ETV Bharat)

घट स्थापना का शुभ मुहूर्त

ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने कहा, "आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 11 अक्टूबर 2026 को प्रारंभ हो रही है. दुर्गा अष्टमी 19 अक्टूबर को पड़ रही है. प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर की रात 9:20 से शुरू हो रही है. कलश स्थापना या घट स्थापना का मुहूर्त देखें तो बहुत सारे मुहूर्त हैं. 11 अक्टूबर की सुबह घट स्थापना का मुहूर्त 5:58 से लेकर सुबह 9:12 पर रहेगा. अभिजीत और शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 11:26 से दोपहर 12:24 पर घट स्थापना की जा सकती है. प्रतिपदा तिथि रविवार को पड़ रही है. नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि में चित्रा नक्षत्र में प्रारंभ हो रही है. घृति योग के साथ ही गज केसरी योग शश योग, राजयोग सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है."

इस बार नवरात्रि में माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं. चारण युद्ध पर माता की विदाई होगी. मान्यता यह है की माता यदि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो यह वर्ष फलदाई होता है. भारत के नजरिए और लोगों के नजरिए से माता का हाथी पर सवार होकर आना और चारण युद्ध से वापस होना ये बड़ा शुभता का प्रतीक है. माता का हाथी पर आना तो शुभता का प्रतीक है, लेकिन हम चारण युद्ध में माता की विदाई देखते हैं तो इसमें अस्थिरता और व्याकुलता दोनों दिखाई पड़ती है. नवरात्रि का प्रारंभ बहुत शानदार होगा मगर चारण युद्ध में माता कि विदाई ये संकेत करती है कि देश में थोड़ी आकुलता और अस्थिरता बन सकती है: पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिष और वास्तुविद

नवरात्रि में अखंड ज्योति (ETV Bharat)

''परमात्मा के समीप बैठने का नाम है उपवास''

पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी कहते हैं, ''नवरात्रि शक्ति का पर्व है, शक्ति के बिना उपासना नहीं हो सकती. हमारे यहां ऐसा कहते हैं कि परमात्मा के समीप बैठने का नाम ही उपवास है. नवरात्रि के दौरान उपवास मंत्र के जाप, आहार का संयम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, व्रत के नियमों का पालन करना भगवती के नाम का जाप करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना 9 कन्याओं की पूजा करना, ये एक तरह की श्रीमातृ की पूजा है. ऐसे में हम अपने मन वचन और कर्म से सभी स्त्रियों का मान सम्मान करें. इस तरह से आहार पर संयम रखकर भगवती का नाम का स्मरण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सफलता हाथ लगेगी.''

नवरात्रि में अखंड ज्योति (ETV Bharat)

नवरात्र पूजा की तारीख और मां के 9 रूप



पहला दिन: 11 अक्टूबर 2026, रविवार मां शैलपुत्री की पूजा (घटस्थापना)

दूसरा दिन: 12 अक्टूबर 2026, सोमवार (महाअष्टमी) की पूजा

तीसरा दिन: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार मां चंद्रघंटा की पूजा