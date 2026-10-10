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शारदीय नवरात्रि 2026: जानें, महत्व और शुभ मुहूर्त, हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, फूलों से सजे जींद के मंदिर

SHARADIYA NAVRATRI 2026 ( ETV Bharat )

जींद: शारदीय नवरात्र इस बार 11 अक्टूबर रविवार से शुरू होने जा रहे हैं. रविवार के दिन से नवरात्र शुरू होने के कारण इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है. जिसे बेहद शुभ, सुख, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. नवरात्र के पहले दिन सूर्योदय के समय हस्त नक्षत्र और शुक्ल योग का संयोग रहेगा. इसके साथ ही गुरु और चंद्रमा के केंद्र संबंध से गजकेसरी योग बनेगा.

घट स्थापना (कलश स्थापना) का शुभ मुहूर्त: श्रद्धालु रविवार को अपने घरों में कलश स्थापना करेंगे.

प्रात: काल- सुबह 06:19 बजे से सुबह 10:12 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक शारदीय नवरात्र सभी भक्तों के लिए बेहद खास मानी जाती हैं. क्योंकि ये नौ दिन पूरी तरह देवी मां को समर्पित होते हैं. मान्यता है कि इन दिनों देवी मां की पूजा, अर्चना कर उनके प्रति भक्ति भाव व्यक्त करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है. भक्त पूरे नौ दिनों तक व्रत रखते हैं और विधि विधान से माता रानी की उपासना करते हैं. 11 अक्टूबर नवरात्र का पहला दिन, मां शैलपुत्री पूजा और घट स्थापना

12 अक्टूबर नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा

13 अक्टूबर नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की पूजा

14 अक्टूबर नवरात्र का चौथा दिन, मां कूष्मांडा की पूजा

15 अक्टूबर नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा

16 अक्टूबर नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा

17 अक्टूबर नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा

18 अक्टूबर नवरात्र का आठवां दिन, महागौरी पूजा

19 अक्टूबर नवरात्र का नौवां दिन, मां सिद्धिदात्री की पूजा

20 अक्टूबर विजयदशमी (दशहरा) श्रद्धालु इस तरह करें कलश की स्थापना: जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने कहा कि सबसे पहले सुबह उठ कर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें. पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं. पूजा के स्थान को साफ करें और गंगाजल से पवित्र कर लें. अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें. दुर्गा मां और गणेश जी का नाम लें. इसके बाद उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें. कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं. फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगाजल डालें. कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं. इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें. उसी कलश पर चुनरी और मौली बांध कर एक नारियल रख दें. सामग्री का उपयोग करते हुए विधि, विधान से मां दुर्गा का पूजन करें. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. अंत में मां दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें.