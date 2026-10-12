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जगदलपुर से दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी धाम तक फ्री बस सेवा शुरू

नवरात्रि पर दंतेश्वरी धाम के लिए फ्री बस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दंतेवाड़ा: शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दंतेश्वरी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सराहनीय पहल की गई है. आशा दर्शन सेवा, जगदलपुर द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जगदलपुर से दंतेवाड़ा स्थित प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर तक निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की गई है. इस सेवा से श्रद्धालुओं को दोनों धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन में सुविधा मिलेगी और वे बिना किराये की चिंता किए माता के दर्शन के लिए यात्रा कर सकेंगे.

बस सेवा का शुभारंभ विधायक चैतराम अटामी ने हरी झंडी दिखाकर किया. नवरात्रि के दौरान मां दंतेश्वरी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में निःशुल्क बस सेवा शुरू होने से विशेष रूप से उन भक्तों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो निजी वाहन की व्यवस्था नहीं कर पाते या सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से दंतेवाड़ा पहुंचना चाहते हैं.