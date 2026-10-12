जगदलपुर से दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी धाम तक फ्री बस सेवा शुरू
नवरात्रि में श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिली है. नवरात्रि के पहले दिन दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 11:59 AM IST
दंतेवाड़ा: शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दंतेश्वरी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सराहनीय पहल की गई है. आशा दर्शन सेवा, जगदलपुर द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जगदलपुर से दंतेवाड़ा स्थित प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर तक निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की गई है. इस सेवा से श्रद्धालुओं को दोनों धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन में सुविधा मिलेगी और वे बिना किराये की चिंता किए माता के दर्शन के लिए यात्रा कर सकेंगे.
बस सेवा का शुभारंभ विधायक चैतराम अटामी ने हरी झंडी दिखाकर किया. नवरात्रि के दौरान मां दंतेश्वरी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में निःशुल्क बस सेवा शुरू होने से विशेष रूप से उन भक्तों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो निजी वाहन की व्यवस्था नहीं कर पाते या सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से दंतेवाड़ा पहुंचना चाहते हैं.
सुबह 8 बजे जगदलपुर से होगी रवानगी
आशा दर्शन सेवा द्वारा निर्धारित समय के अनुसार बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे जगदलपुर में सूरी होटल के पास से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होगी. निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, बस सुबह लगभग 10:30 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेगी. इसके बाद श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वापसी यात्रा की व्यवस्था भी की गई है. दंतेवाड़ा में गायत्री मंदिर के पास से बस सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होगी. इस समय-सारिणी के माध्यम से श्रद्धालुओं को यात्रा की योजना बनाने में सहूलियत मिलेगी हालांकि, श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले बस के संचालन और उपलब्धता की पुष्टि कर लेना उचित होगा.
शुभारंभ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित
निःशुल्क बस सेवा के शुभारंभ अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, नगर पालिका उपाध्यक्ष कैलाश मिश्र, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री कुणाल ठाकुर, मंडल अध्यक्ष जय भंसाली, पार्षद श्रवण कड़ती, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष कुलदीप ठाकुर और एल्डरमेन कीर्ति ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.