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हरियाणा में 'जय माता दी' के जयकारों से गूंजे मंदिर, अंबाला में कोलकाता के फूलों से मां का श्रृंगार, सीएम सैनी ने दी शुभकामनाएं

SHARADIYA NAVRATRI 2026 ( ETV Bharat )

अंबाला: आज से शारदीय नवरात्रि 2026 की शुरुआत हो चुकी है. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना (घटस्थापना) की गई. हरियाणा के देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा. जय माता दी के जयकारों का उद्घोष भक्तों ने किया. हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी प्रदेश के लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी.

हरियाणा के सीएम ने दी शुभकामनाएं: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी. सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा "वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्॥ माँ शैलपुत्री को समर्पित शारदीय नवरात्रि के पावन प्रथम दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ अम्बे का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हरियाणा सहित पूरे देश में सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द का संचार हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी!"

अंबिका देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता: अंबाला के अंबिका देवी मंदिर में भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला. मान्यता है कि यहां पर जो भी लोग आकर सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं. माता उनकी मुराद पूरी करती है, मंदिर को दो दिन पहले से ही सजाने की तैयारी की जा रही थी. इस बार मंदिर को सजाने के लिए खास कोलकाता से फूल आए हैं. जिनसे ही मां का शृंगार किया गया है. मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज माता शैल पुत्री की पूजा की जा रही है. आज से नौ दिन देवी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाएगी. अंबाला में कोलकाता के फूलों से मां का श्रृंगार (ETV Bharat) मंदिर का इतिहास और पौराणिक मान्यताएं: अंबाला का अंबिका देवी मंदिर शहर का सबसे प्राचीन और पूजनीय धार्मिक स्थल है, जिससे स्वयं अंबाला शहर का नाम और पहचान जुड़ी हुई है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस क्षेत्र का नाम माता भवानी अंबा (अंबिका) के नाम पर ही 'अंबाला' पड़ा था. अंबाला के अंबिका देवी मंदिर को फूलों और लड़ियों से सजाया गया. (ETV Bharat)