हरियाणा में 'जय माता दी' के जयकारों से गूंजे मंदिर, अंबाला में कोलकाता के फूलों से मां का श्रृंगार, सीएम सैनी ने दी शुभकामनाएं
आज से शारदीय नवरात्रि 2026 की शुरुआत हो चुकी है. हरियाणा के देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा. सीएम सैनी ने शुभकामनाएं दी.
Published : October 11, 2026 at 1:23 PM IST
अंबाला: आज से शारदीय नवरात्रि 2026 की शुरुआत हो चुकी है. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना (घटस्थापना) की गई. हरियाणा के देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा. जय माता दी के जयकारों का उद्घोष भक्तों ने किया. हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी प्रदेश के लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी.
हरियाणा के सीएम ने दी शुभकामनाएं: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी. सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा "वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्॥ माँ शैलपुत्री को समर्पित शारदीय नवरात्रि के पावन प्रथम दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ अम्बे का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हरियाणा सहित पूरे देश में सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द का संचार हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी!"
वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्॥ माँ शैलपुत्री को समर्पित शारदीय नवरात्रि के पावन प्रथम दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ अम्बे का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हरियाणा सहित पूरे देश में सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द का संचार हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी! 🙏— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 11, 2026
अंबिका देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता: अंबाला के अंबिका देवी मंदिर में भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला. मान्यता है कि यहां पर जो भी लोग आकर सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं. माता उनकी मुराद पूरी करती है, मंदिर को दो दिन पहले से ही सजाने की तैयारी की जा रही थी. इस बार मंदिर को सजाने के लिए खास कोलकाता से फूल आए हैं. जिनसे ही मां का शृंगार किया गया है. मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज माता शैल पुत्री की पूजा की जा रही है. आज से नौ दिन देवी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाएगी.
मंदिर का इतिहास और पौराणिक मान्यताएं: अंबाला का अंबिका देवी मंदिर शहर का सबसे प्राचीन और पूजनीय धार्मिक स्थल है, जिससे स्वयं अंबाला शहर का नाम और पहचान जुड़ी हुई है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस क्षेत्र का नाम माता भवानी अंबा (अंबिका) के नाम पर ही 'अंबाला' पड़ा था.
स्थापना व प्राचीनता: ये ऐतिहासिक मंदिर लगभग 250 से 300 साल पुराना (वर्तमान संरचना) माना जाता है, जो ब्रिटिश काल से भी पहले का निर्मित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, द्वापर युग में महाभारत काल के दौरान पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले यहां आकर माता का आशीर्वाद लिया था और सरस्वती नदी के तट पर एक छोटे टीले पर इस मंदिर की नींव रखी थी.
- पिंडी स्वरूप में पूजा: मंदिर के गर्भगृह में माता रानी साक्षात पिंडी रूप में विराजमान हैं. ये अंबाला का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां माता की प्राचीन स्वयंभू पिंडी स्थापित हैं. यहां प्राचीन काल से ही एक अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है.
- धार्मिक महत्व: माता अंबिका को आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है. मान्यता है कि सतयुग में देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट होकर माता ने दुर्गम नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद वे 'दुर्गा' नाम से भी प्रसिद्ध हुईं. मंदिर में महाभारत की तीन देवियों- अंबा, अंबिका और अंबलिका का संयुक्त रूप पूजनीय है.
- वास्तुकला की विशेषताएं: मंदिर की बनावट अष्टकोणीय (Octagonal) है, जिसके शीर्ष पर लाल और सुनहरे रंग का सुंदर गुंबद और एक स्वर्ण कलश स्थापित है.
प्राचीन चित्रकारी: मंदिर की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी ऊपरी दीवारों और छतों पर बनी पारंपरिक पेंटिंग्स और नक्काशी है. हालांकि समय के साथ ये रंग कुछ फीके पड़ गए हैं, लेकिन पुराने समय की ये कारीगरी आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है.
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