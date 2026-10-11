Shardiya Navratri 2026: आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्र, जानिए घटस्थापना का शुभ मुहूर्त
शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही घरों से लेकर मंदिरों तक में देवी की उपासना होगी.
Published : October 11, 2026 at 8:12 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 8:22 AM IST
बाड़मेर: शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि आज यानी रविवार से प्रारंभ हो गया है. नवरात्र के पहले दिन कलश या घटस्थापना का विशेष महत्व होता है. श्रद्धालु अपने घर, प्रतिष्ठान ओर गरबा पंडालों में कलश स्थापना कर नौ दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करेंगे.
यह रहेगा घटस्थापना का मुहूर्त : घटस्थापना के शुभ मुहूर्त को लेकर बाड़मेर के गांव गुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी ने विस्तार से जानकारी दी. पंडित ओमप्रकाश जोशी ने बताया कि अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं. उन्होंने बताया कि घटस्थापना के शुभ मुहूर्त सुबह सबसे पहले चंचल वेला के चौघड़िये में सुबह 8:05 से 9:39 तक स्थापना की जा सकती है. इसके बाद लाभ अमृत का चौघड़िया सुबह 9:31 से दोपहर 12:24 तक रहेगा जो की उत्तम मुहूर्त है.
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घटस्थापना सबसे श्रेष्ठ: जोशी ने बताया कि इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से 12:45 बजे तक रहेगा, जो कि घटस्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा. इसलिए श्रद्धालु इस समय पहले घटस्थापना की तैयारी पूरी लें ताकि निर्धारित समय में पूजा की जा सके. श्रद्धालु अपनी सुविधानुसार अन्य शुभ मुहूर्त में भी घटस्थापना कर सकते हैं.
10 दिन के होंगे नवरात्र: पंडित ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि इस बार दो सप्तमी तिथियां होने के कारण नवरात्र नौ दिन के बजाय 10 दिन के होंगे. उन्होंने कहा कि इस बार श्राद्ध एक कम हुआ है, जबकि नवरात्र एक दिन बढ़े है. उन्होंने कहा कि नवरात्र का बढ़ना बेहद शुभ माना जाता है. इस बार नवरात्र आमजन के जीवन मे खुशहाली लेकर आने वाले हैं.
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19 अक्टूबर को होम अष्टमी को मनाई जाएगी. इस दिन हवन यज्ञ के लिए सुबह 6:45 से 8:15 तक शुभ मुहूर्त रहेगा. इसके बाद सुबह 9:45 से 11:15 तक का हवन किया जा सकेगा. इसके बाद दोपहर 12:00 बजे से 1:00 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. 20 अक्टूबर को विजयदशमी होगी. पंडित जोशी ने बताया कि 20 अक्टूबर दो दिन में नवमी की घड़ियां रहेगी ओर शाम को विजयदशमी मनाई जाएगी. उन्होंने बताया कि नवरात्र में अखंड व्रत रखने वाले श्रद्धालु ओम अष्टमी के दिन पारणा ( भोजन ) ग्रहण कर अपना व्रत खोल सकते हैं.