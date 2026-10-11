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Shardiya Navratri 2026: आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्र, जानिए घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

गढ़ जोगमाया मंदिर बाड़मेर ( फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर )

बाड़मेर: शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि आज यानी रविवार से प्रारंभ हो गया है. नवरात्र के पहले दिन कलश या घटस्थापना का विशेष महत्व होता है. श्रद्धालु अपने घर, प्रतिष्ठान ओर गरबा पंडालों में कलश स्थापना कर नौ दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करेंगे.

यह रहेगा घटस्थापना का मुहूर्त : घटस्थापना के शुभ मुहूर्त को लेकर बाड़मेर के गांव गुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी ने विस्तार से जानकारी दी. पंडित ओमप्रकाश जोशी ने बताया कि अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं. उन्होंने बताया कि घटस्थापना के शुभ मुहूर्त सुबह सबसे पहले चंचल वेला के चौघड़िये में सुबह 8:05 से 9:39 तक स्थापना की जा सकती है. इसके बाद लाभ अमृत का चौघड़िया सुबह 9:31 से दोपहर 12:24 तक रहेगा जो की उत्तम मुहूर्त है.