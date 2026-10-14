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Navratri : इस मंदिर में 'पाती' के जरिए मन्नत मांगते हैं भक्त, पहाड़ी पर प्राकृतिक गुफा में चार स्वरूप में विराजमान हैं सिंधोलिया माता

टोंक/जयपुर : राजस्थान में आस्था और लोक परंपराओं के कई ऐसे केंद्र हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं पीढ़ियों से लोगों के विश्वास का हिस्सा बनी हैं. ऐसा ही प्राचीन आस्था स्थल टोंक जिले के मालपुरा कस्बे के पास सिंधोलिया गांव का सिंधोलिया माता मंदिर है. जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच ग्रेनाइट की चट्टानों में बनी प्राकृतिक गुफा में माता की प्रतिमाएं विराजमान हैं. यहां सालभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दौरान मंदिर में विशेष रौनक रहती है. देश के अलग-अलग हिस्सों से भक्त माता के दर्शन करने और मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं.

मंदिर की खासियत इसका प्राकृतिक स्वरूप है. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को गुफा के भीतर जाने के लिए सिर झुकाना पड़ता है. मंदिर की छत, परिक्रमा स्थल और आसपास की चट्टानों में पहाड़ का मूल स्वरूप दिखता है. मंदिर से जुड़े पुजारियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, यह स्थान प्राचीन काल से ही धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है. मान्यता है कि माता की प्रतिमाएं यहां स्वयं प्रकट हुई थीं. स्थानीय परंपराओं के अनुसार, मंदिर को वर्तमान स्वरूप 11वीं सदी में मिला था.

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चार देवियों के दर्शन, दुर्गा-कालका और चामुंडा स्वरूप में पूजा: मंदिर के पुजारी कैलाश नाथ के अनुसार सिंधोलिया माता मंदिर में चार देवियों के विराजमान होने की मान्यता है. यहां मुख्य रूप से दुर्गा, कालका और चामुंडा स्वरूप में माता की पूजा की जाती है. पहाड़ी की अंधेरी प्राकृतिक गुफा में मंदिर का वातावरण श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक अनुभूति कराता है. मंदिर में अखंड ज्योत के दर्शन भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं. यहां माता के स्वयं प्रकट होने की मान्यता है. मंदिर का प्राकृतिक स्वरूप इसे दूसरे धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देता है. मंदिर की छत और परिक्रमा सहित कई हिस्से पहाड़ी की प्राकृतिक बनावट के अनुरूप हैं. यही कारण है कि यहां श्रद्धालु मंदिर की प्राचीनता और प्राकृतिक संरचना को लेकर विशेष आकर्षण महसूस करते हैं.

गुफा में विराजमान माता. (ETV Bharat gfx)

पाती से मनोकामना पूरी होने का विश्वास: सिंधोलिया माता मंदिर की सबसे चर्चित परंपराओं में पाती मांगने की मान्यता शामिल है. श्रद्धालु मनोकामना को कागज की पर्ची पर लिखकर माता की प्रतिमा के सामने रखते हैं. मान्यता है कि माता की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल या नीम की पत्तियां उस पर्ची पर गिरती हैं तो इसे माता के मनोकामना स्वीकारने का संकेत है. इसी विश्वास के चलते कई श्रद्धालु घंटों मंदिर में बैठकर पाती मिलने का इंतजार करते हैं. मंदिर में दर्शन करने आए मालपुरा निवासी एडवोकेट हनुमान सिंह ने बताया, सिंधोलिया माता के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है.

यह है मान्यता. (ETV Bharat gfx)

दूरदराज से लोग अपनी समस्याएं और मनोकामनाएं लेकर यहां आते हैं. भक्त पर्ची पर प्रार्थना लिखकर माता के सामने रखते हैं और फूल या नीम की पत्तियां उस पर गिरने को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं. यह परंपरा लंबे समय से स्थानीय धार्मिक विश्वास का हिस्सा बनी हुई है. श्रद्धालु संतान प्राप्ति, परिवार की सुख-समृद्धि, धन-वैभव और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की कामना लेकर भी माता के दरबार में पहुंचते हैं. भक्तों का विश्वास है, सच्चे मन से की प्रार्थना माता तक पहुंचती है. हालांकि, पाती के माध्यम से मनोकामना स्वीकार होने की बात श्रद्धालुओं की धार्मिक मान्यता है.

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अकबर बादशाह से जुड़ी है चमत्कार की लोककथा: सिंधोलिया माता मंदिर और यहां तपस्या करने वाले नाथ संप्रदाय के संतों को लेकर कई लोककथाएं प्रचलित हैं. इनमें मुगल बादशाह अकबर से जुड़ी कथा शामिल है. मंदिर के पुजारी कैलाश नाथ के अनुसार, स्थानीय मान्यता है कि अकबर एक बार इस स्थान पर आए थे. तब मंदिर के नीचे नाथ संप्रदाय के पालकनाथ महाराज की धूणी जलती थी. लोककथा के अनुसार, अकबर ने पालकनाथ महाराज को शॉल भेंट की थी. संत ने शॉल धूणी में डाल दी. बताया जाता है कि बादशाह की ओर से क्षमा मांगने के बाद संत ने वही शॉल भस्म से वापस निकालकर दे दी. इस घटना को माता और नाथ संप्रदाय की आध्यात्मिक शक्ति से जोड़कर देखा जाता है. मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि इस घटना से प्रभावित होकर अकबर ने मंदिर के पास गोचर के लिए 2200 बीघा जमीन दान की थी. इस दान का उल्लेख एक ताम्रपत्र में होने की बात कही जाती है.

माता का दरबार. (ETV Bharat gfx)

राजा मालदेव और पहाड़ी पर किला बनाने की लोककथा: मंदिर के आसपास से जुड़ी अन्य लोककथा मालपुरा कस्बे के बसाने वाले राजा मालदेव पंवार से संबंधित है. मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की जलसेवा करने वाले रामदास के अनुसार, प्रचलित कथा में बताया जाता है कि राजा मालदेव ने मंदिर के ऊपर स्थित पहाड़ी पर किला बनवाने का प्रयास किया था. लोक मान्यता के अनुसार, मजदूर दिन में किले की दीवारें बनाते, लेकिन रात में वे अपने आप गिर जाती थीं. इस कारण पहाड़ी पर किले का निर्माण पूरा नहीं हो सका. कथा में आगे बताया जाता है कि लांबा के ठाकुर हरि सिंह को माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ. इसके बाद राजा मालदेव को पराजय का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी पर आज भी किले के निर्माण से जुड़े कुछ अवशेष दिखाई देते हैं. पूर्व राजा मालदेव की स्मृति में बनी समाधि पास के जंगल में होने की बात भी कही जाती है. इन घटनाओं का विवरण स्थानीय लोककथाओं के रूप में प्रचलित है.

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नाथ संप्रदाय के परिवारों के जिम्मे मंदिर की सेवा: सिंधोलिया माता मंदिर की पूजा-अर्चना और देखरेख की जिम्मेदारी लंबे समय से नाथ योगी समाज के परिवारों के पास है. स्थानीय परंपरा के अनुसार, मंदिर के प्रथम पुजारी पालकनाथ योगी थे. मान्यता है कि उन्होंने अखंड तपस्या और जाप करते हुए समाधि ली थी. उनके वंशज आज भी सिंधौलिया गांव में रहते हैं और पीढ़ियों से माता की सेवा करते आ रहे हैं. मंदिर समिति से जुड़े लोगों के अनुसार, गांव में पालकनाथ योगी के वंशजों के करीब 200 परिवार हैं. ये परिवार बारी-बारी से मंदिर में पूजा-अर्चना की जिम्मेदारी निभाते हैं. सेवा व्यवस्था के तहत तीन थाबों को अवसर मिलता है, जिसके अनुसार 24 घंटे में पुजारियों की ड्यूटी बदलती रहती है. मंदिर के पीछे प्रथम पुजारी पालकनाथ योगी के समाधि स्थल पर छतरी बनी है. नाथ योगी समाज के लोग यहां भी पूजा-अर्चना करते हैं. मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर स्थित विशाल गुफा में धूणी जलने की परंपरा बताई जाती है. इसके साथ ही यहां शिवालय और मीरा से जुड़ा तप स्थल होने की मान्यता है. पहाड़ी की दुर्गम बनावट के कारण हर श्रद्धालु इन स्थानों तक नहीं पहुंच पाता.