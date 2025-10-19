ETV Bharat / state

'मैं राजनीति में झाल बजाने नहीं आया हूं' शांतनु यादव ने लालू-तेजस्वी पर साधा निशाना

मधेपुरा: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गई. इस दौरान मधेपुरा सीट से आरजेडी के निवर्तमान विधायक प्रो. चंद्रशेखर ने चौथी बार अपना नामांकन दाखिल किया. हालांकि, नामांकन की अंतिम तारीख के साथ ही इंडिया महागठबंधन में सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर तनाव और गहमा-गहमी देखने को मिली. पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे शांतनु शरद यादव ने भी टिकट न मिलने पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

आरजेडी में टिकट बंटवारे पर असंतोष: आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी लगातार सामने आ रही है. कई नेताओं और समर्थकों का मानना है कि पार्टी ने टिकट वितरण में निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव दिखाया है. इस विवाद ने इंडिया महागठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि कई नेता अपनी उपेक्षा से नाराज हैं. शांतनु शरद यादव ने भी टिकट न मिलने पर लालू और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है.

शांतनु यादव का लालू-तेजस्वी पर निशाना: शांतनु शरद यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी व्यक्त की. वीडियो में उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राजनीति में केवल दिखावे के लिए नहीं आए हैं. शांतनु ने कहा, "मैं अपने पिता शरद यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं. मेरा विरोध केवल आवाज उठाना नहीं, बल्कि अपने हक के लिए डटकर मुकाबला करने का सबूत है."

"मैं राजनीति में झाल बजाने नहीं आया. मेरा विरोध केवल आवाज उठाना नहीं, बल्कि जिंदा होने और अपने हक के लिए डटे रहने का सबूत है." - शांतनु शरद यादव

पिता की इच्छा और मधेपुरा से उम्मीदवारी: शांतनु ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि उनके पिता शरद यादव ने अस्वस्थ होने के दौरान इच्छा जताई थी कि वह उनकी राजनीतिक विरासत को संभालें. शरद यादव चाहते थे कि शांतनु मधेपुरा से चुनाव लड़ें और विपक्ष को एकजुट करने में तेजस्वी यादव का साथ दें. शांतनु ने कहा कि उनके पिता और लालू यादव के बीच लंबे समय तक गहरा राजनीतिक रिश्ता रहा है, जिसके कारण उन्होंने लालू के सुझाव पर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की.