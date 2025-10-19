'मैं राजनीति में झाल बजाने नहीं आया हूं' शांतनु यादव ने लालू-तेजस्वी पर साधा निशाना
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन समाप्त हो गये हैं. आरजेडी में टिकट बंटवारे पर विवाद, शांतनु यादव ने लालू-तेजस्वी पर निशाना साधा.
Published : October 19, 2025 at 8:39 AM IST
मधेपुरा: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गई. इस दौरान मधेपुरा सीट से आरजेडी के निवर्तमान विधायक प्रो. चंद्रशेखर ने चौथी बार अपना नामांकन दाखिल किया. हालांकि, नामांकन की अंतिम तारीख के साथ ही इंडिया महागठबंधन में सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर तनाव और गहमा-गहमी देखने को मिली. पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे शांतनु शरद यादव ने भी टिकट न मिलने पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है.
आरजेडी में टिकट बंटवारे पर असंतोष: आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी लगातार सामने आ रही है. कई नेताओं और समर्थकों का मानना है कि पार्टी ने टिकट वितरण में निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव दिखाया है. इस विवाद ने इंडिया महागठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि कई नेता अपनी उपेक्षा से नाराज हैं. शांतनु शरद यादव ने भी टिकट न मिलने पर लालू और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है.
शांतनु यादव का लालू-तेजस्वी पर निशाना: शांतनु शरद यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी व्यक्त की. वीडियो में उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राजनीति में केवल दिखावे के लिए नहीं आए हैं. शांतनु ने कहा, "मैं अपने पिता शरद यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं. मेरा विरोध केवल आवाज उठाना नहीं, बल्कि अपने हक के लिए डटकर मुकाबला करने का सबूत है."
"मैं राजनीति में झाल बजाने नहीं आया. मेरा विरोध केवल आवाज उठाना नहीं, बल्कि जिंदा होने और अपने हक के लिए डटे रहने का सबूत है." - शांतनु शरद यादव
पिता की इच्छा और मधेपुरा से उम्मीदवारी: शांतनु ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि उनके पिता शरद यादव ने अस्वस्थ होने के दौरान इच्छा जताई थी कि वह उनकी राजनीतिक विरासत को संभालें. शरद यादव चाहते थे कि शांतनु मधेपुरा से चुनाव लड़ें और विपक्ष को एकजुट करने में तेजस्वी यादव का साथ दें. शांतनु ने कहा कि उनके पिता और लालू यादव के बीच लंबे समय तक गहरा राजनीतिक रिश्ता रहा है, जिसके कारण उन्होंने लालू के सुझाव पर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की.
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निराशा: शांतनु ने खुलासा किया कि शरद यादव के निधन के बाद हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें मधेपुरा से टिकट मिलने की उम्मीद थी. उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी भी की थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा. शांतनु ने बताया कि उनका मन विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं था, लेकिन समर्थकों के आग्रह और लालू के सुझाव पर उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की. हालांकि, अंतिम समय में आरजेडी ने मधेपुरा सीट से प्रो. चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया, जिससे शांतनु को निराशा हुई.
आगे की रणनीति पर विचार: टिकट न मिलने से नाराज शांतनु ने कहा कि वह अब अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और भविष्य की रणनीति तय करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई केवल टिकट के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता की विरासत और अपने हक के लिए है. शांतनु के इस बयान ने बिहार की सियासत में नया मोड़ ला दिया है, क्योंकि उनकी नाराजगी आरजेडी और इंडिया महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है.
महागठबंधन में एकता पर सवाल: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान नजदीक आने के साथ ही इंडिया महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है. शांतनु यादव जैसे नेताओं की नाराजगी और कार्यकर्ताओं का असंतोष महागठबंधन की एकता को कमजोर कर सकता है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी और अन्य सहयोगी दल इस स्थिति को कैसे संभालते हैं और क्या वे मतदान से पहले एकजुट हो पाते हैं.
