शरद पूर्णिमा 2026; वृंदावन में महारास मुद्रा में सजे ठाकुर जी, एक झलक पाने को उमड़ी भीड़
मंदिर सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि बांसुरी धारण किये हुए ठाकुर जी के दर्शन भक्तों को मिले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 9:12 PM IST
मथुरा/वाराणसी : धर्म की नगरी वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मंदिर प्रांगण सफेद दूधिया रंग में सजाया गया है. वहीं, ठाकुर जी को श्वेत रंग की पोशाक धारण करके चांदनी रात की रोशनी में खीर का भोग लगाया जाएगा. दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं.
मंदिर सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर ठाकुर जी महारास की मुद्रा में विराजमान होकर विशेष दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जा रहे हैं. वीकेंड हॉलीडे होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंची है. सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का ताता लगा हुआ है. ठाकुर जी को आज विशेष वस्त्र धारण कराए गए हैं. बांसुरी धारण किये हुए ठाकुर जी के दर्शन भक्तों को मिले हैं.
वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर विशेष दर्शन ठाकुर जी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं. मंदिर का पूरा प्रांगण सफेद रंग के सजाया गया है. कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में कृष्ण भगवान ने अपनी 16108 गोपियों के साथ महारास किया था.
शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में जगमोहन में विराजमान होकर ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार के साथ भक्तों को दर्शन दिए जाते हैं. शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हाई पावर कमेटी बांके बिहारी मंदिर अध्यक्ष ने मंदिर में सुबह 1 घंटे अतिरिक्त और शाम को 1 घंटे अतिरिक्त समय निर्धारित किया है.
सुबह 7:45 पर मंदिर के पट खोले गए और दोपहर 1:30 पर मंदिर बंद हुआ. शाम 4:30 पर मंदिर के द्वार खोले गए और रात्रि 10:00 बजे तक दर्शन श्रद्धालुओं को मिल रहे हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रांगण में स्टील की रेलिंग के माध्यम से ही दर्शन करने को मिले.
वाराणसी में शरद पूर्णिमा पर दशाश्वमेध घाट पर 101 दीपों का दान : वाराणसी में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धा, आस्था और राष्ट्रसेवा के प्रति कृतज्ञता का अनुपम दृश्य देखने को मिला. दशाश्वमेध घाट रविवार की शाम शहीदों की स्मृति में दीपों से जगमगा उठा. गंगोत्री सेवा समिति की ओर से वार्षिक आकाशदीप प्रज्वलन एवं दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया. पीएसी के बैंड की धुनों के बीच बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. वहीं मां गंगा की धारा में 101 दीपों का दान किया गया.
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’ समेत अन्य विशिष्टजनों ने आकाशदीप प्रज्वलित किए. गंगोत्री सेवा समिति के इस वार्षिक आयोजन में पुलिस और पीएसी के 11 बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई.
गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष पं. किशोरी रमण दुबे ने बताया कि कार्तिक मास में पुलिस और पीएसी के बलिदानी जवानों की स्मृति में गंगा तट पर आकाशदीप प्रज्वलित किए जाते हैं. धार्मिक मान्यता है कि आकाशदीप दिवंगत आत्माओं के मार्ग को आलोकित करने के प्रतीक हैं. कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है. इसी परंपरा के माध्यम से बलिदानी जवानों के प्रति समाज की श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया जाता है.
उन्होंने बताया कि आकाशदीप प्रज्वलित करने का उद्देश्य उन जवानों को स्मरण करना है, जिन्होंने जनसुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को भी त्याग, सेवा, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से परिचित कराते हैं.
यह भी पढ़ें : श्रीठाकुर बांके बिहारी हाईपावर कमेटी की बैठक; प्रसाद की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश, सफाई पर जोर