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शरद पूर्णिमा 2026; वृंदावन में महारास मुद्रा में सजे ठाकुर जी, एक झलक पाने को उमड़ी भीड़

वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

मथुरा/वाराणसी : धर्म की नगरी वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मंदिर प्रांगण सफेद दूधिया रंग में सजाया गया है. वहीं, ठाकुर जी को श्वेत रंग की पोशाक धारण करके चांदनी रात की रोशनी में खीर का भोग लगाया जाएगा. दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं.

मंदिर सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर ठाकुर जी महारास की मुद्रा में विराजमान होकर विशेष दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जा रहे हैं. वीकेंड हॉलीडे होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंची है. सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का ताता लगा हुआ है. ठाकुर जी को आज विशेष वस्त्र धारण कराए गए हैं. बांसुरी धारण किये हुए ठाकुर जी के दर्शन भक्तों को मिले हैं.

वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन (Video credit: ETV Bharat) वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर विशेष दर्शन ठाकुर जी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं. मंदिर का पूरा प्रांगण सफेद रंग के सजाया गया है. कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में कृष्ण भगवान ने अपनी 16108 गोपियों के साथ महारास किया था. शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में जगमोहन में विराजमान होकर ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार के साथ भक्तों को दर्शन दिए जाते हैं. शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हाई पावर कमेटी बांके बिहारी मंदिर अध्यक्ष ने मंदिर में सुबह 1 घंटे अतिरिक्त और शाम को 1 घंटे अतिरिक्त समय निर्धारित किया है. एक झलक पाने को उमड़ी भीड़ (Photo credit: ETV Bharat) सुबह 7:45 पर मंदिर के पट खोले गए और दोपहर 1:30 पर मंदिर बंद हुआ. शाम 4:30 पर मंदिर के द्वार खोले गए और रात्रि 10:00 बजे तक दर्शन श्रद्धालुओं को मिल रहे हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रांगण में स्टील की रेलिंग के माध्यम से ही दर्शन करने को मिले.