वाराणसी के व्यापारियों से 7 करोड़ की ठगी करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने हरियाणा से पकड़ा, कई थानों में दर्ज है केस

डीसीपी काशी गौरव बंशवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लंका थाना क्षेत्र के विनायका रेजीडेंसी का निवासी है. संगठित गिरोह के जरिए व्यापारियों को व्यापार का झांसा देकर रकम ऐंठता था. चौक, चेतगंज, लंका और कोतवाली में भार्गव और इसके संगठित गिरोह के खिलाफ केस दर्ज है. वाराणसी के आशीष अग्रवाल ने शरद भार्गव और उसकी पत्नी रिचा भार्गव के खिलाफ लंका थाने में केस दर्ज कराया था.

वाराणसी : व्यापारियों को झांसा देकर 7 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले शरद भार्गव को लंका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के सोनीपत से पकड़ा है. काशी के अलग-अलग थानों में आरोपी शरद भार्गव के खिलाफ पांच केस दर्ज है. आरोपी की पत्नी भी उसके धोखाधड़ी में साथ देती थी. फिलहाल शरद भार्गव की पत्नी रिचा भार्गव फरार है. पुलिस ने पति-पत्नी के साथ अन्य लोगों की भी जांच कर रही है. आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी.

आशीष अग्रवाल ने शिकायत में बताया था, शरद भार्गव और उनकी पत्नी रिचा भार्गव ने संगठित गिरोह बनाकर व्यापार के नाम पर 1.30 करोड़ रुपये लिए. मुनाफे के नाम पर रकम लौटाने से इंकार कर दिया. बार-बार रकम मांगने पर सिर्फ 45 लाख रुपये वापस किए. पति-पत्नी ने मिलकर 85 लाख रुपये की धोखाधड़ी की. आशीष अग्रवाल ने बताया कि पिछले 10-15 सालों से शरद हमारे साथ बिजनेस का काम करता था. अपने आप को सरकारी ठेकेदार बताकर समान लेता था. सरकारी पैसा देर से पास होने का हवाला देकर पैसा रोक लेता था. पिछले साल जनवरी में पैसा ना देने के बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. तभी से हरियाणा भाग गया था.

डीसीपी काशी गौरव बंशवाल ने बताया, आरोपी शरद भार्गव के खिलाफ 2014 में 16 करोड़ की ठगी का पहला मुकदमा लखनऊ के डालीबाग के जोनल मैनेजर राजीव रतन सिंह ने चौक में दर्ज कराया था. चौक थाने में ही मोहित भार्गव ने 27 लाख की ठगी का मुकदमा शरद और उसकी पत्नी रिचा के खिलाफ दर्ज कराया था. चेतगंज थाने में तीन करोड़ से अधिक ठगी का मुकदमा शंकर लाल तोदी ने पति-पत्नी पर दर्ज कराया था.

इसके बाद मलदहिया के रहने वाले डॉ. भानुशंकर पांडेय ने लंका थाने में 80 लाख रुपये की ठगी के मामले में शरद भार्गव, रिचा, अमरनाथ, कैलाश के खिलाफ केस दर्ज कराया. आरोपी पैसे लेने के बाद लोगों को वापस नहीं करता था. ठगी के पैसों से हरियाणा में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था. हर बार कोर्ट से गिरफ्तारी से बचने के लिए स्टे ले लेता था, लेकिन इस बार पकड़ा गया है. आरोपी शरद पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी.

