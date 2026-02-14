स्वयंभू शिवलिंग की दिन ब दिन बढ़ रही आकृति, प्राकृतिक रुप से गिरती है भोलेनाथ पर जलधारा
कोंडागांव के मड़ानार जंगल में शिवलिंग आस्था का केंद्र बना हुआ है. स्वयंभू शिवधाम में शिवलिंग की आकृति लगातार बढ़ रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 14, 2026 at 8:44 PM IST
कोंडागांव: जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम मड़ानार के घने जंगलों में स्थित स्वयंभू शिवलिंग क्षेत्र की बड़ी आस्था का केंद्र बन चुका है. जंगल के एक नाले, जिसे स्थानीय लोग जंगल का उलट पानी कहते हैं, उसी स्थान पर भगवान शिव विराजमान हैं. प्रतिदिन यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जबकि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां हजारों की संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है.
बच्ची को दिखी थी जंगल में रोशनी
ग्रामीणों के अनुसार इस स्थल की पहचान वर्ष 2023 में अगस्त माह के तीसरे सावन सोमवार को हुई. गांव की एक तीन वर्षीय बालिका अपनी दादी के साथ जंगल में बोड़ा और फूटू (जंगली कंद-मूल) ढूंढने आई थी. तभी उसे नाले के पास तेज रोशनी और दिव्य दृश्य दिखाई दिया. बालिका ने दादी को बुलाया तो वहां शिवलिंग के आकार की आकृति पर जलधारा गिरती नजर आई.
ग्रामीणों ने विधि विधान से की पूजा
ग्रामीणों को एकत्र कर परंपरागत रीति से देवी-देवताओं की पूजा कराई गई, जिसमें यह स्थान स्वयंभू शिवधाम के रूप में स्थापित हुआ. इसके बाद यहां नियमित पूजा-अर्चना प्रारंभ हो गई. धीरे-धीरे इसकी ख्याति आसपास के गांवों से निकलकर पूरे जिले में फैल गई.
आसपास कोई स्थायी नदी, तालाब या जलस्रोत नहीं है, फिर भी वर्षभर शिवलिंग पर जल की धार अनवरत टपकती रहती है. शुरु में शिवलिंग का आकार छोटा था, किंतु श्रद्धालुओं का मानना है कि समय के साथ इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है. शिवलिंग के समीप नंदी और गणेश जी की पाषाण प्रतिमाएं भी विद्यमान हैं-प्रेमसिंह ठाकुर , अध्यक्ष शिव मंदिर समिति मड़ानार
शिवमंदिर के अध्यक्ष ने बताया कि जंगल के नाले का पानी पहले सीधे इस स्थल से बहता था, जिसे अब पूजा-अर्चना की सुविधा हेतु दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया है. महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां मेला लगने की तैयारी चल रही है. प्रशासन एवं समिति द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इस शिवरात्रि पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.
महाशिवरात्रि 2026 : ब्रह्महत्या का पाप धोने वाला शिवलिंग, रामायणकाल में हुई स्थापना, आज भी है कुंड का पानी रहस्य
महाशिवरात्रि 2026 : नदी के अंदर से निकला प्राचीन शिवलिंग, श्रद्धालुओं ने की संरक्षण की मांग
जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव कृषि और कला का अद्भुत संगम: मंत्री खुशवंत साहेब