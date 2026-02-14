ETV Bharat / state

स्वयंभू शिवलिंग की दिन ब दिन बढ़ रही आकृति, प्राकृतिक रुप से गिरती है भोलेनाथ पर जलधारा

कोंडागांव के मड़ानार जंगल में शिवलिंग आस्था का केंद्र बना हुआ है. स्वयंभू शिवधाम में शिवलिंग की आकृति लगातार बढ़ रही है.

Shivalinga in Madanar forest
स्वयंभू शिवलिंग की दिन ब दिन बढ़ रही आकृति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
कोंडागांव: जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम मड़ानार के घने जंगलों में स्थित स्वयंभू शिवलिंग क्षेत्र की बड़ी आस्था का केंद्र बन चुका है. जंगल के एक नाले, जिसे स्थानीय लोग जंगल का उलट पानी कहते हैं, उसी स्थान पर भगवान शिव विराजमान हैं. प्रतिदिन यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जबकि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां हजारों की संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है.



बच्ची को दिखी थी जंगल में रोशनी

ग्रामीणों के अनुसार इस स्थल की पहचान वर्ष 2023 में अगस्त माह के तीसरे सावन सोमवार को हुई. गांव की एक तीन वर्षीय बालिका अपनी दादी के साथ जंगल में बोड़ा और फूटू (जंगली कंद-मूल) ढूंढने आई थी. तभी उसे नाले के पास तेज रोशनी और दिव्य दृश्य दिखाई दिया. बालिका ने दादी को बुलाया तो वहां शिवलिंग के आकार की आकृति पर जलधारा गिरती नजर आई.

Shivalinga in Madanar forest
मड़ानार जंगल में शिवलिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
shape of Swayambhu Shivalinga
शिवलिंग आस्था का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने विधि विधान से की पूजा

ग्रामीणों को एकत्र कर परंपरागत रीति से देवी-देवताओं की पूजा कराई गई, जिसमें यह स्थान स्वयंभू शिवधाम के रूप में स्थापित हुआ. इसके बाद यहां नियमित पूजा-अर्चना प्रारंभ हो गई. धीरे-धीरे इसकी ख्याति आसपास के गांवों से निकलकर पूरे जिले में फैल गई.

स्वयंभू शिवलिंग की दिन ब दिन बढ़ रही आकृति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आसपास कोई स्थायी नदी, तालाब या जलस्रोत नहीं है, फिर भी वर्षभर शिवलिंग पर जल की धार अनवरत टपकती रहती है. शुरु में शिवलिंग का आकार छोटा था, किंतु श्रद्धालुओं का मानना है कि समय के साथ इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है. शिवलिंग के समीप नंदी और गणेश जी की पाषाण प्रतिमाएं भी विद्यमान हैं-प्रेमसिंह ठाकुर , अध्यक्ष शिव मंदिर समिति मड़ानार

Crowd gather for darshan on Shivratri
शिवरात्रि पर दर्शन के लिए उमड़ेगी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिवमंदिर के अध्यक्ष ने बताया कि जंगल के नाले का पानी पहले सीधे इस स्थल से बहता था, जिसे अब पूजा-अर्चना की सुविधा हेतु दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया है. महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां मेला लगने की तैयारी चल रही है. प्रशासन एवं समिति द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इस शिवरात्रि पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

