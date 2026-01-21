ETV Bharat / state

शांतिकुंज शताब्दी समारोह: साधकों का जमावड़ा, VVIP गेस्ट ने बढ़ाई रौनक, कल केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे शिरकत

हरिद्वार: बैरागी कैंप में शांतिकुंज शताब्दी समारोह में रोजाना कई वीआईपी पहुंच रहे हैं. बुधवार को योगगुरु स्वामी रामदेव और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने शताब्दी समारोह में शिरकत की. इस दौरान शांतिकुंज के साधकों ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया.

शांतिकुंज प्रमुख डॉ. चिन्मय पंड्या ने हजारों साधकों से नदी, तालाब और जंगल को स्वच्छ रखने की अपील की. बैरागी कैंप मैदान में आयोजित हो रहे शताब्दी समारोह में शांतिकुंज के हजारों साधकों का जमावड़ा लगा हुआ है. यहां पहुंचे योगगुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा का राजनीतिक धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन अप्रतिम था. इसलिए आज शांतिकुंज के साधक ना सिर्फ गायत्री मंत्र को गाते हैं बल्कि उसे जीवन में आत्मसात करे हुए हैं.

शांतिकुंज प्रमुख डॉ चिन्मय पंड्या ने बताया पूज्य गुरुदेव की साधना के सौ वर्ष, पूज्य माता की जन्म शताब्दी और अखंड ज्योति दीपक के सौ वर्ष पूर्ण होने पर ही शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन संकल्प का आयोजन है. उन्होंने बताया आज पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया है. गृहमंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसलिए आगे समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प लिए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि, पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के तहत देशभर में शांतिकुंज के साधक भारत के 766 जिलों में वंदनीय माता जी के नाम से एक स्मृति उपवन की स्थापना और एक लाख से ज्यादा वृक्षारोपण किए जाएंगे. इसके साथ ही तीर्थ शुद्धि, जल शुद्धि, नदी और सरोवर शुद्धि के कार्य भी किए जाएंगे. इस कार्य में शांतिकुंज के देश विदेश के करोड़ों साधक सहयोग करेंगे. निश्चित रूप से आने वाले समय में उनका पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संकल्प अवश्य पूर्ण होगा.