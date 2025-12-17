ETV Bharat / state

शांतिकुंज ने बैरागी कैंप में बसाया शताब्दी नगर, 108 तीर्थ स्थलों की रज और जल से किया प्रखर पूजन

19 जनवरी से शुरू हो रहा है शांतिकुंज का शताब्दी समारोह, 4 दिवसीय समारोह में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे

SHANTIKUNJ CENTENARY CELEBRATION
शांतिकुंज का शताब्दी समारोह (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 12:26 PM IST

3 Min Read
हरिद्वार: आध्यात्मिक संस्था शांतिकुंज का शताब्दी समारोह हरिद्वार में उत्साह पूर्ण ढंग से बनाया जा रहा है. इसके लिए हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में शताब्दी नगर बसाया गया है. मंगलवार को शताब्दी नगर में कार्यक्रम के लिए 108 तीर्थ स्थलों की रज और जल से प्रखर प्रज्ञा पूजन किया गया.

शांतिकुंज ने बैरागी कैंप में बसाया शताब्दी नगर: प्रखर प्रज्ञा पूजन में हरिद्वार के डीएम, एसएसपी और तमाम साधु संत शामिल रहे. जनवरी महीने में शांतिकुंज के शताब्दी समारोह के अवसर पर चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा. उसमें लाखों की संख्या में शांतिकुंज के साधकों के जुटने की उम्मीद है. माता भगवती देवी शर्मा एवं अखंड दीप के शताब्दी समारोह को लेकर विशेष पूजन भी किया गया. कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन के संत स्वामी दया अमृतानंद एवं अरविन्द आश्रम के प्रमुख स्वामी ब्रह्मदेव समेत सैकड़ों साधक मौजूद रहे.

108 तीर्थ स्थलों की रज और जल से किया प्रखर पूजन: इस अवसर पर स्वामी ब्रह्मदेव ने कहा कि युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा का जीवन किसी संप्रदाय की सीमा में नहीं बंधा, बल्कि वह उस सार्वभौमिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सेवा ही साधना है और साधना ही समाज निर्माण का आधार है. इस दौरान डॉ. चिन्मय पंड्या ने कहा कि आज से करीब 100 पूर्व अद्भुत विचारक पंडित श्री राम शर्मा ने अखिल भारतीय गायत्री परिवार की स्थापना की थी. उन्होंने पूरे विश्व में 15 करोड़ से अधिक साधक जोड़े और पांच हजार केंद्रों की स्थापना की है. परम पूज्य माता जी के आशीर्वाद से गायत्री परिवार के लोग हरिद्वार की पवित्र कुंभ भूमि पर एक साथ एकत्रित हो रहे हैं. शताब्दी नगर में कार्यक्रम के लिए प्रखर प्रज्ञा पूजन किया गया. हरिद्वार के डीएम, एसएसपी समेत जितने भी साधु संत कार्यक्रम में उपस्थित हुए है, सभी का आभार व्यक्त करते हैं.

19 जनवरी से शुरू हो रहा है शांतिकुंज का शताब्दी समारोह: बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित शांतिकुंज शताब्दी समारोह के सजल श्रद्धा स्थापना समारोह के अंतर्गत अखंड जोत, 108 पवित्र तीर्थ स्थलों की रज और जल की जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल समेत सभी साधु संतों ने पूजा अर्चना की. शांतिकुंज के साधकों द्वारा देश के 108 तीर्थ स्थलों की रज और जल एकत्रित किए गए और उससे प्रखर पूजन किया गया. जनवरी के महीने में यहां शांतिकुंज का कुंभ लगेगा, जिसमें देशभर के करोड़ों साधक जुटेंगे. बताते चलें कि 19 जनवरी 2026 से हरिद्वार में शांतिकुंज का शताब्दी समारोह शुरू हो रहा है. समारोह 23 जनवरी तक चलेगा. समारोह में जाने के लिए आईडी कार्ड बनेंगे.
