पलामू में दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन स्थल की होगी विशेष निगरानी, शांति समिति की बैठक में उठा मामला
पलामू में दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन स्थल की विशेष निगरानी होगी. 250 होमगार्ड और 150 जैप के जवान तैनात होंगे. रिपोर्ट- नीरज कुमार
Published : October 14, 2026 at 3:42 PM IST
पलामू: दुर्गा पूजा के विसर्जन स्थल पर प्रशासनिक एवं पुलिस की टीम विशेष तौर पर निगरानी करेगी. विसर्जन स्थल की बैरिकेडिंग की जाएगी. पलामू में बुधवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किया. बैठक में पलामू के एसपी कपिल चौधरी समेत जिले के सभी बड़े अधिकारी और शांति समिति सदस्य मौजूद थे.
बैठक में करम डाल विसर्जन के दौरान हुए हादसे की चर्चा की गई. जिसके बाद दुर्गा पूजा के विसर्जन स्थल पर विशेष तौर पर निगरानी करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में बताया गया कि पलामू में 690 छोटे-बड़े पूजा के पंडाल बने हैं. पूजा पंडाल के अगल-बगल सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और पूजा समिति से वालंटियर तैनात करने को कहा गया है.
250 होमगार्ड और 150 अतिरिक्त जैप जवान होंगे तैनात
दुर्गा पूजा को लेकर पलामू पुलिस ने भी तैयारी की है और 250 अतिरिक्त होमगार्ड और 150 अतिरिक्त जैप जवानों को तैनात किया जा रहा है. बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर निगरानी को बढ़ाया है और सड़कों के किनारे बने गड्ढे को भरने के अभियान की शुरुआत की है. बैठक में पिपरा में सड़क की हालत को लेकर चर्चा हुई और बताया गया कि मुख्य सड़क धूल से भर गयी है.
बैठक को लेकर डीसी और एसपी ने दी जानकारी
डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. विसर्जन स्थल और जल स्रोत पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. पूजा समितियां को कई निर्देश दिए गए हैं और कई सुझाव आमंत्रित किए गए हैं. प्रशासनिक टीम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर पलामू पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है और जवानों को तैनात किया गया है.
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