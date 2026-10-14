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पलामू में दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन स्थल की होगी विशेष निगरानी, शांति समिति की बैठक में उठा मामला

शांति समिति का बैठक करते जिला प्रशासन और पुलिस ( ETV Bharat )

बैठक में करम डाल विसर्जन के दौरान हुए हादसे की चर्चा की गई. जिसके बाद दुर्गा पूजा के विसर्जन स्थल पर विशेष तौर पर निगरानी करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में बताया गया कि पलामू में 690 छोटे-बड़े पूजा के पंडाल बने हैं. पूजा पंडाल के अगल-बगल सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और पूजा समिति से वालंटियर तैनात करने को कहा गया है.