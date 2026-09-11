ETV Bharat / state

कोटा नगर निगम चुनाव: भाजपा की मशीनरी के रूप में काम कर रहा पुलिस–प्रशासन: शांति धारीवाल

मतदान करने के बाद धारीवाल अपने परिवार के साथ ( ETV Bharat Kota )

कोटा: पूर्व यूडीएच मंत्री और कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित वार्ड 41 के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. वह अपने पूरे परिवार के साथ आए थे. मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है. कलेक्टर और पुलिस से लेकर अधिकारी भी इसी काम में जुटे हुए हैं. 'ढाई साल में कोई काम नहीं हुआ': धारीवाल ने कहा कि निगम के चुनाव में मतदाता की सोच अलग होती है, विधानसभा और लोकसभा में यह सोच अलग रहती है. निगम के चुनाव में आम मतदाता यह सोचकर मतदान करता है कि किसने अच्छा काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार के ढाई साल में कोई काम नहीं हुआ है. जबकि कांग्रेस के शासन में कोटा नगर निगम में जितना काम किया है, उतना किसी नगर निगम ने नहीं किया. अब लोग तुलना करके मतदान कर रहे हैं और इसके बाद अपना फैसला कर रहे हैं. चुनाव में सभी जगह से कांग्रेस के आगे होने का फीडबैक आ रहा है. पढ़ें: Nikay Chunav 2026: हाड़ौती के 12 निकायों के 399 वार्डों में मतदान जारी, 1373 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर