कोटा नगर निगम चुनाव: भाजपा की मशीनरी के रूप में काम कर रहा पुलिस–प्रशासन: शांति धारीवाल
धारीवाल ने कहा कि बागी और निर्दलीयों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, भाजपा को कितना हुआ, पता नहीं.
Published : September 11, 2026 at 2:11 PM IST
कोटा: पूर्व यूडीएच मंत्री और कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित वार्ड 41 के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. वह अपने पूरे परिवार के साथ आए थे. मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है. कलेक्टर और पुलिस से लेकर अधिकारी भी इसी काम में जुटे हुए हैं.
'ढाई साल में कोई काम नहीं हुआ': धारीवाल ने कहा कि निगम के चुनाव में मतदाता की सोच अलग होती है, विधानसभा और लोकसभा में यह सोच अलग रहती है. निगम के चुनाव में आम मतदाता यह सोचकर मतदान करता है कि किसने अच्छा काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार के ढाई साल में कोई काम नहीं हुआ है. जबकि कांग्रेस के शासन में कोटा नगर निगम में जितना काम किया है, उतना किसी नगर निगम ने नहीं किया. अब लोग तुलना करके मतदान कर रहे हैं और इसके बाद अपना फैसला कर रहे हैं. चुनाव में सभी जगह से कांग्रेस के आगे होने का फीडबैक आ रहा है.
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'दो नगर निगम से लोगों के काम आसान हुए': दो के एक नगर निगम कर देने के सवाल पर धारीवाल ने जवाब दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है. केवल कुर्सियां इधर से उधर हो जाती हैं और कुछ नहीं होता है. दो निगम बनाने के पीछे हमारा मकसद सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था, इससे लोगों के काम आसान होते हैं. लेकिन अब मतदाता चक्कर काटता रहता है. ढाई साल में इन्होंने कितने पट्टे बांटे हैं और कितना काम किया है. आम जनता की समस्या का क्या निराकरण हुआ है? मतदाता निगम के चक्कर लगाता है और काम नहीं होने पर घर चला जाता है. अब लोग कांग्रेस का बोर्ड बनने का इंतजार कर रहे हैं.
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'हर चुनाव में रहते हैं बागी': निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में धारीवाल ने कहा कि ऐसा कोई चुनाव नहीं रहता जहां बागी नहीं रहते हैं. वे नुकसान भी करते हैं. कांग्रेस का भी नुकसान हो रहा है, भाजपा का कितना नुकसान हो रहा है, यह नहीं पता. लेकिन चुनाव में यह सब चलता रहता है. प्रशासन का पूरा उपयोग भाजपा कर रही है. प्रशासन तो इस तरह से काम कर रहा है, जैसे इनका एजेंट हो. पुलिस, जिला कलेक्टर और सारे अधिकारी भाजपा की मशीनरी के रूप में काम कर रहे हैं.