मोदी सरकार के इस फैसले से नाखुश शांता कुमार जताई नाराजगी, कहा: इसमें नहीं है कोई देशहित
लोकसभा-विधानसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 2:59 PM IST
पालमपुर: शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में लोकसभा की सीटों में सभी राज्यों में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. विधेयक में लोकसभा की अधिकतम संख्या 850 करने की बात है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे. विधानसभाओं की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 की जाएगी. परिसीमन से चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं भी दोबारा निर्धारित होंगी.
सरकार का कहना है कि ऐसा महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए किया जा रहा है. इससे संबंधित विधेयक सोमवार को लोकसभा में रखा जाना है. इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने पार्टी के खिलाफ रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि भारत अपने लोकतांत्रिक ढांचे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा है. उसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है. मैं देश को और प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण किया जा रहा है. इस देश में जहां भी महिलाओं को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई है वहां उन्होंने पुरुषों के मुकाबले अधिक अच्छा काम किया है. इस दृष्टि से भी यह निर्णय बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है.
यह निर्णय अनावश्यक ही नहीं बहुत ही गलत: शांता कुमार
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संसद और विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या भी 50 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया गया है. आज की लोकसभा में 543 सदस्यों के मुकाबले 850 सदस्य हो जाएंगे. देश की सभी विधान सभाओं में 50 प्रतिशत विधायकों की संख्या बढ़ाई जा रही है. इस समय पूरे देश में 4131 विधायक हैं, इनकी संख्या अब 6000 तक पहुंच जाएगी. मुझे यह निर्णय अनावश्यक ही नहीं बहुत ही गलत लगा है. मैं इसका विरोध कर रहा हूं.
सीटें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं: शांता कुमार
शांता कुमार ने कहा कि पहली बात तो यह है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लोक सभा और विधान सभा की वर्तमान सीटें बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी. आज की सीटों के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाता तो यह निर्णय सर्वोत्तम होता. उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और कुछ अन्य कारणों से देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. महंगाई प्रतिदिन बढ़ रही है. बढ़ती जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी को भी बढ़ा रही है. इन सब कारणों से युवा शक्ति में निराशा और हताशा के कारण देश में आत्महत्याओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है.
'पार्टी से पहले देश हित'
शांता कुमार ने कहा कि संसद में 850 सांसद बिठाने के लिए और देश की सभी विधान सभाओं में 2000 विधायक बिठाने के लिए संसद और विधान सभाएं नई बनानी पड़ेंगी, लगता है. कहीं-कहीं वर्तमान विधान सभाओं को बड़ा कर दिया जाएगा. इस सब पर करोड़ों अरबों रुपए का नया खर्च करना पड़ेगा. महिलाओं को आरक्षण देने के लिए इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी. यह करोड़ों अरबों का नया खर्च देश की आर्थिक स्थिति को और भी अधिक चिंताजनक बनाएगा, इसकी न तो कोई आवश्यकता थी और न ही किसी ने मांग की थी.
शांता कुमार ने कहा कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय क्यों किया. मुझे इसमें कोई देश का हित नजर नहीं आ रहा है. क्या ही अच्छा होता कि संसद और विधान सभा की सीटें उतनी ही रहतीं और इन्हीं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाता. मुझे दुख है कि मुझे अपनी ही पार्टी का विरोध करना पड़ रहा है, परंतु सामने देश पहले है, पार्टी बाद में है.
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