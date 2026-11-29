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मोदी सरकार के इस फैसले से नाखुश शांता कुमार जताई नाराजगी, कहा: इसमें नहीं है कोई देशहित

पूर्व सीएम शांता कुमार ( FILE PHOTO )

पालमपुर: शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में लोकसभा की सीटों में सभी राज्यों में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. विधेयक में लोकसभा की अधिकतम संख्या 850 करने की बात है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे. विधानसभाओं की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 की जाएगी. परिसीमन से चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं भी दोबारा निर्धारित होंगी.

सरकार का कहना है कि ऐसा महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए किया जा रहा है. इससे संबंधित विधेयक सोमवार को लोकसभा में रखा जाना है. इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने पार्टी के खिलाफ रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि भारत अपने लोकतांत्रिक ढांचे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा है. उसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है. मैं देश को और प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण किया जा रहा है. इस देश में जहां भी महिलाओं को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई है वहां उन्होंने पुरुषों के मुकाबले अधिक अच्छा काम किया है. इस दृष्टि से भी यह निर्णय बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है.

यह निर्णय अनावश्यक ही नहीं बहुत ही गलत: शांता कुमार उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संसद और विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या भी 50 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया गया है. आज की लोकसभा में 543 सदस्यों के मुकाबले 850 सदस्य हो जाएंगे. देश की सभी विधान सभाओं में 50 प्रतिशत विधायकों की संख्या बढ़ाई जा रही है. इस समय पूरे देश में 4131 विधायक हैं, इनकी संख्या अब 6000 तक पहुंच जाएगी. मुझे यह निर्णय अनावश्यक ही नहीं बहुत ही गलत लगा है. मैं इसका विरोध कर रहा हूं. सीटें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं: शांता कुमार