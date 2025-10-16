ETV Bharat / state

कांग्रेस ने वीरभद्र को कर दिया छोटा, प्रतिमा अनावरण समारोह ऐसा क्यों बोले शांता कुमार

शांता कुमार ने आगे कहा कि 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से मुझे बहुत दुख हुआ. मेरे दिल को एक गहरी ठेस लगी है. ठेस इतनी गहरी है कि मैं कहने से अपने आपको रोक नही पा रहा हूं. वीरभद्र सिंह जी पूरे हिमाचल के एक बार नहीं छह बार मुख्यमंत्री चुने गये. हिमाचल के निर्माण में उनकी शानदार भूमिका है, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मूर्ति के अनावरण से कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को न बुला कर वीरभद्र सिंह को छोटा कर दिया. पूरे हिमाचल के नेता को केवल एक पार्टी का नेता बना दिया. होना तो ये चाहिए था कि हिमाचल के उस आदर्शवादी नेता के मूर्ति अनावरण में पूरा हिमाचल रिज मैदान पर होता.'

शांता कुमार ने कहा कि मुझे खुशी है कि शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो गया. मैं इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश को बधाई देता हूं और प्रतिमा लगाने के लिए कांग्रेस का धन्यवाद करता हूं.

रिज मैदान पर भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शांता कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही बुलाकर उनका अपमान किया है. इसके साथ ही उन्होंने वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज पर लगाने की खुशी जाहिर की और साथ ही उनके साथ 1975 और 1990 के संस्मरणों को भी याद किया है.

शिमला: सोमवार को रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया. रिज पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे हैं. पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता रिज मैदान पर पहुंचे थे. रिज मैदान का आस पास का इलाका वीरभद्र सिंह के पोस्टर और झंडों से भरा पड़ा था.

शांता कुमार ने वीरभद्र से जुड़ी अपनी यादों को भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया है. उन्होंने साढ़े तीन दशक पुरानी बात को याद करते लिखा '15 नवम्बर 1990 को विवेकानन्द ट्रस्ट ने अस्पताल बनाने का शिलान्यास किया. लगभग 5 करोड़ रूपये मौके पर एकत्रित हो गये. 21 दिन के बाद 6 दिसंबर को अयोध्या का मस्जिद का ढांचा टूटा और हमारी सरकार भंग कर दी गई. मुझे याद है मुख्यमंत्री न रहने का मुझे खासा अफसोस नहीं था, लेकिन पालमपुर विवेकानन्द अस्पताल न बनने से मैं बहुत दुखी था. कुछ समय के बाद कुछ कांग्रेस नेता विवेकानन्द ट्रस्ट की भूमि कुछ और लोगों को दिलवाने की कोशिश करने लगे. मैं बहुत घबराया और चिन्तित हुआ.'

शांता कुमार ने आगे लिखा मैंने वीरभद्र सिंह को फोन किया और कहा कि मैं अपनी धर्मपत्नी सहित उनके घर में उन्हें उनकी धर्मपत्नी सहित मिलना चाहता हूं. शिमला में उनके घर में बैठते ही मैंने कहा कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना है कि पालमपुर में एक बहुत बड़ा अस्पताल बने - मैं यह कहने आया हूं कि वह भूमि किसी और को न दी जाए. वीरभद्र सिंह कहने लगे - आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी सरकार दुबारा बनेगी. मैंने कहा -कल किसने देखा और समय बदलता रहता है. वीरभद्र जी ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया - मैंने उनके साथ हाथ मिलाया और वो कहने लगे विश्वास रखिये ये भूमि मेरे होते हुए कभी किसी और को नहीं दी जाएगी. कई वर्ष बीत गये लेकिन उनके वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं.

इमरजेंसी के किस्से को किया याद

शांता कुमार ने अपनी पोस्ट में इमरजेंसी के किस्से को भी याद किया उन्होंने कहा कि '1975 में इमरजेंसी लगी हमें नाहन जेल में बन्द कर दिया. मेरी धर्मपत्नी पालमपुर से दूर एक गांव के स्कूल में पढ़ाती थी. परिवार और बच्चों का पालन करना और प्रतिदिन स्कूल जाना उसके लिए कठिन होने लगा. उसने सारी कठिनाई मुझे लिखी. मैंने वीरभद्र सिंह को नाहन जेल से एक पत्र लिखा पता नहीं किस अपराध के लिए हमें जेलों में बन्द किया है, लेकिन इसमें हमारे परिवार का कोई दोष नहीं है. मैंने उनसे धर्मपत्नी का तबादला एक निकट स्कूल में करवाने की प्रार्थना की. मुझे याद है मेरा पत्र मिलते ही एकदम से तबादला हो गया. धर्मपत्नी को बड़ी हैरानी हुई. इतना ही नहीं उन्हीं दिनों एक सरकार के मंत्री पालमपुर आए तो उन्होंने विशेष रूप से ये पता किया कि मेरी धर्मपत्नी का तबादला हुआ है या नहीं.'

वीरभद्र आदर्शवादी नेता

शांता कुमार ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को एक महान व्यक्ति और एक आदर्शवादी राजनेता बताया. उन्होंने हिमाचल की नींव रखी और राजनीति के ऊंचे आदर्श स्थापित किए. आज की राजनीति के अवमूल्यन को देखता हूं तो मुझे उस समय की ऊंची और आदर्श राजनीति याद आती है. मैं सच कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने नेता वीरभद्र सिंह से न्याय नहीं किया. अच्छा होता कि कल के कार्यक्रम में सभी पार्टियों के नेता बुलाए जाते और पूरे हिमाचल प्रदेश के उस नेता को पूरा हिमाचल प्रदेश अपनी श्रद्धांजलि देता. शांता कुमार ने कहा कि मैं कांग्रेस नेताओं से कहूंगा कि वो अपनी इस भयंकर गलती के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश से क्षमा मांगे नहीं तो इतिहास उनको कभी क्षमा नहीं करेगा.

ये भी पढ़ें: सरकार को सुख: वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में जीती कानूनी लड़ाई, खजाने में आएंगे 401 करोड़