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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तांबेश्वर महादेव के दर्शन से किया इंकार; जानें कारण

तांबेश्वर महादेव में लोगों की आस्था: प्राचीन तांबेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि यहां भगवान शिव का स्वंयभू शिवलिंग है. सावन माह में यहां दूर-दूर से कांवड़िए जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. तांबेश्वर धाम को लेकर कई कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं.

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और श्रद्धालुओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली. कई लोगों ने इसे सिद्धपीठ तांबेश्वर धाम और भगवान भोलेनाथ की अवमानना बताया.

उनके जाने के बाद मंदिर परिसर में चर्चा और विरोध शुरू हो गया. इस पर शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर परिसर में संतोषी माता की प्रतिमाएं स्थापित होने के कारण उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया. कहा कि संतोषी माता और साईं बाबा पौराणिक देवता नही हैं.

शंकराचार्य ने मंदिर परिसर में बने चबूतरे पर बैठकर श्रद्धालुओं को संबोधित किया. गौ रक्षा और सनातन धर्म पर अपने विचार रखे. उन्होंने भक्तों को संबोधित करने के बाद सीधे बिंदकी के लिए प्रस्थान किया.

पहले जानें तांबेश्वर महादेव मंदिर विवाद: फतेहपुर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ तांबेश्वर महादेव मंदिर में उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंदिर परिसर पहुंचे. वह गर्भगृह में जाकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन किए बिना ही वापस लौट गए.

फतेहपुर/हमीरपुर: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा फतेहपुर पहुंची. वहां शंकराचार्य ने तांबेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने से इंकार कर दिया. वजह बताई कि मंदिर में संतोषी माता की मूर्ति स्थापित है, जो शास्त्रीय नहीं है. संतोषी माता फिल्मी देवी हैं, इसलिए शंकराचार्य ने दर्शन नहीं किया. वहीं हमीरपुर में यात्रा पहुंचने पर भक्तों ने जोरदार स्वागत किया.

मंदिर के महंतों के अनुसार, पहले जिला जेल का मुख्य द्वार मंदिर के सामने हुआ करता था. कहा जाता है कि पेशी पर आने वाले कैदी बाबा तांबेश्वर के दर्शन कर मन्नत मांगते थे और उन्हें जल्द सजा से मुक्ति मिल जाती थी. इसी मान्यता के चलते बाद में जेल का मुख्य द्वार दूसरी दिशा में करा दिया गया.

हमीरपुर पहुंची यात्रा: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा गुरुवार को हमीरपुर पहुंची. जिले के प्रवेश द्वार यमुना पुल पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के सदस्यों और राजेंद्र दास महाराज ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया. इसके बाद वह सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पातालेश्वर मंदिर पहुंचे. यहां दर्शन के लिए भक्तों और अनुयायियों की भीड़ जुटी रही.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि 14 साल के बाद गाय नहीं काटी जाएगी. इसका मतलब यही हुआ कि 14 साल तक वह माता रहेंगी और उसके बाद सब्जी-भाजी हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि यह इनका हिंदुत्व है.

बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान से इनके हिंदुत्व की कलई खुल गई है. उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के बयान का भी जिक्र किया। कहा कि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि गाय का मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं चाहिए.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए. नमाज पवित्र स्थान पर पढ़ी जानी चाहिए. सड़क कोई पवित्र स्थान नहीं है. वहां लोगों का आना-जाना रहता है.

गौशालाओं की स्थिति पर उन्होंने कहा कि कई जगहों से खराब हालत के वीडियो सामने आए हैं. एक स्थान पर जब उन्होंने निरीक्षण करने की इच्छा जताई तो ताला लगा दिया गया और कहा गया कि डीएम की अनुमति के बाद ही अंदर जा सकते हैं.

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 12 साल हों या 25 साल, जिस आशा से लोग आए थे कि गौ माता के लिए कुछ करेंगे, वह आशा पूरी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि आज भी गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी दौर में देश गौ मांस निर्यात के मामले में आगे बढ़ा है.

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