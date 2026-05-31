कानपुर में गविष्टि यात्रा का स्वागत, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- गाय के हित में पक्का करें एक वोट
शंकराचार्य ने कहा, सरकार खुद गाय को कानूनन पशु मानती है, इसलिए वे सबसे पहले इस पशु शब्द को ही बदलवाने का प्रयास करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 4:33 PM IST
कानपुर : ज्योतिषपीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्टि यात्रा रविवार को घाटमपुर पहुंची. स्थानीय निवासियों और धार्मिक संगठनों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया. शंकराचार्य ने गौ-संरक्षण की वर्तमान स्थिति और सरकारी नीतियों को लेकर अपनी बात रखी.
शंकराचार्य ने लोगों से गौ-संरक्षण के लिए सक्रिय होने का आह्वान किया. उन्होंने अपनी बात को तीन प्रमुख संकल्पों में समेटते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पहचानना होगा.
गौ सेवा के लिए करें आर्थिक सहयोग : उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गाय के हित के लिए अपना एक वोट पक्का करें, गौ-सेवा के लिए एक नोट का आर्थिक सहयोग दें, और जो लोग या व्यवस्था गौ माता को केवल पशु मानते हैं उनके खिलाफ वैचारिक चोट पक्की करें.
गौशालाओं की स्थिति और पशु शब्द पर आपत्ति : शंकराचार्य ने कड़े लहजे में कहा कि जब तक रक्षक ही गौ माता का दर्जा नहीं देगा, तब तक उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हो सकता. सरकार खुद गाय को कानूनन पशु मानती है, इसलिए वे सबसे पहले इस पशु शब्द को ही बदलवाने का प्रयास करेंगे, ताकि गौ माता का वास्तविक सम्मान स्थापित हो सके.
शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों पर सवाल : शंकराचार्य ने वर्तमान स्थिति के लिए सीधे तौर पर सरकार की नीतियों और शिक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने वर्तमान पाठ्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों को बचपन से ही यह गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है कि Cow is an animal यानी गाय एक पशु है. उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में इस व्यवस्था को तुरंत सुधारने को कहा और स्पष्ट किया कि सनातन मान्यताओं के अनुसार गाय पशु नहीं बल्कि माता है.
यात्रा का मुख्य उद्देश्य : शंकराचार्य ने कहा, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देशभर में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए अलख जगाना है, साथ ही उन्हें राष्ट्रमाता का कानूनी दर्जा दिलाना है.
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