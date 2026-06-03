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औरैया पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; फूल-मालाओं से हुआ स्वागत, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की उठी मांग

दिबियापुर स्थित पीताम्बरा वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 7:17 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 9:08 PM IST

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औरैया : ज्योतिषपीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 'गविष्टि यात्रा' बुधवार को औरैया पहुंची. इस दौरान दिबियापुर स्थित पीताम्बरा वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे शंकराचार्य ने गौ संरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से प्रभावी एवं ठोस कदम उठाने की मांग की.

शंकराचार्य ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. इसलिए उसे केवल एक पशु के रूप में देखना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि गौ माता का सम्मान और संरक्षण केवल सरकारों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने उपस्थित लोगों से गौ संरक्षण के लिए आगे आने और जन-जागरण अभियान को मजबूत बनाने का आह्वान किया.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान (Video credit: ETV Bharat)



शंकराचार्य ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को शपथ दिलाई कि वे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के अभियान को आगे बढ़ाएंगे तथा गौ संरक्षण के लिए समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे. उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने की अपील भी की.



इस अवसर पर विधायक प्रदीप यादव समेत कई लोगों ने शंकराचार्य का स्वागत किया. सभी ने पुष्पहार और बेलपत्र की मालाएं अर्पित कर उनका अभिनंदन किया. इससे पूर्व औरैया मार्ग स्थित सेहुद मंदिर में महंत बालयोगी रामप्रिय दास सहित अन्य श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य का स्वागत किया.



यात्रा के दौरान थाना क्षेत्र के सामने स्थित श्रीरामजानकी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया. इसके बाद यात्रा नगर सीमा पार कर हरचन्दपुर गांव पहुंची. हरचन्दपुर में आयोजित सभा में भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लोगों से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के अभियान में सक्रिय सहयोग देने और जनसमर्थन जुटाने की अपील की.

कन्नौज में पाल चौराहा मैदान में ही रात्रि विश्राम करेंगे शंकराचार्य : ज्योतिषपीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को कन्नौज पहुंचे. इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि उनके रात्रि विश्राम के लिए पूर्व निर्धारित स्थल पर रोक लगा दी, जिसके चलते वह पाल चौराहा मैदान में ही रात्रि विश्राम करेंगे.

उन्होंने लोगों से अपील की कि मतदान करते समय गौ संरक्षण को प्रमुख मुद्दा बनाएं. उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी और गौमाता के संरक्षण के लिए जनसमर्थन जुटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि गौमाता करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं.


यह भी पढ़ें : कानपुर में गविष्टि यात्रा का स्वागत, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- गाय के हित में पक्का करें एक वोट

Last Updated : June 3, 2026 at 9:08 PM IST

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