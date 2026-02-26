ETV Bharat / state

"रिपोर्ट तो सार्वजनिक होती नहीं है..."; जानिये शीश महल और स्विमिंग पूल को लेकर क्या बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?

वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मैं तो आप लोगों से बताया था कि जो जांच टीम अपना काम कर रही है उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेसवार्ता करके सारी रिपोर्ट मीडिया को बताई थी. उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा.

'जांच रिपोर्ट के बारे में पब्लिकली बता रहे हैं' : उन्होंने कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में पब्लिकली बता रहे हैं तो यह रिपोर्ट तो सार्वजनिक होती नहीं है और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिये, उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? यह सवाल है.

'मन में जो खुन्नस है उसे निकाल रहे हैं' : उन्होंने कहा कि शीश महल और स्विमिंग पूल की जो बातें सामने आ रहीं हैं, यह मौका है, जिसके मन में जो खुन्नस है अपने-अपने वक्तव्य के माध्यम से वह निकाल ले रहा है. उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि श्री विद्या मठ है. पूज्यपाद ज्योतिष्पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की इच्छा पूरी करने के क्रम में निर्मित कराया गया था.

'1995 में इसका निर्माण हुआ था' : उन्होंने कहा कि 1995 में इसका निर्माण हुआ था, उसके बाद से यह मठ लोक निर्माण के कार्य निरंतर कर रहा है. पांच मंजिला यह भवन ऐसा नहीं है कि जो कुछ छिपाया जा सके. यह जगह दूर से ही दिखाई दे जाती है कि कितने मंजिल की है.

'कुछ भी छिपा हुआ नहीं है' : उन्होंने कहा कि यह जगह शीश महल होना यानी शीशे लगे होना, यह अच्छाई है या बुराई है. अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और यह पारदर्शी है तो फिर आश्रम के लिए यह अच्छी बात होनी चाहिए कि यहां कुछ भी छिपा हुआ नहीं है. शीशा लगा है, कोई भी कहीं से भी देख सकता है.

'गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा' : उन्होंने कहा कि कोई छिपकर यहां कोई कार्य नहीं कर सकता, जो मठ का यह गुण है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है. स्विमिंग पूल की जो बात है, तो हमने पहले ही बताया है कि हमारे गुरु जी महाराज का स्वास्थ्य जब ज्यादा खराब था, तो आयुर्वेद के जरिए उनको व्यायाम करने की सलाह दी गई थी. वह चलते समय गिर ना जाएं इसलिए वह गड्ढा बनाकर उसमें पानी भर गया था.

'स्वास्थ्य की रक्षा करना जिम्मेदारी थी' : उन्होंने कहा कि शंकराचार्य होने के नाते उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही जिम्मेदारी थी. उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उसका निर्माण किया गया था. उसके साथ ही उसको समाप्त कर दिया गया, ऐसी स्थिति में किसी को घुसने नहीं दिया जाता, गोपनीय रखा गया है, यह भी कहा जा रहा है. यहां पर बहुत से लोगों ने श्री विद्या मठ के आंदोलन देखे हैं.

'पहले ऊपर ही होती थी मुलाकात' : उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अपने पुराने साथी से पूछिए कि जब हम लोग नीचे मुलाकात नहीं करते थे, तब ऊपर ही मुलाकात होती थी. जहां पर गुरुजी रहते थे, वहीं पर उनका दर्शन भी होता था. वर्षों यही चल रहा था. बाद में हमारे शंकराचार्य होने के बाद बहुत लोग आने लगे, जिसकी वजह से हम लोगों से नीचे मिलने लगे. हमने एक लिफ्ट लगाई, जिससे बिजली का किराया बढ़ रहा था. इसलिए हमने नीचे बैठना शुरू किया.