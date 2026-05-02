शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती निकालेंगे ‘गविष्ठी धर्मयुद्ध यात्रा’, गोरखपुर से होगी शुरुआत
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कि हम लोगों की 11 मार्च को लखनऊ में गविष्ठी यात्रा की घोषणा हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 10:10 AM IST
वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौरक्षा का संकल्प लेकर ‘गविष्ठी धर्मयुद्ध यात्रा’ निकालेंगे. यह यात्रा प्रदेश के 403 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी. यात्रा के दौरान शंकराचार्य सनातनी जनता से संवाद स्थापित करके उनको गौरक्षा के लिए श्रेष्ठ योगदान प्रदान करने के लिए प्रेरित करेंगे.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि गौमाता को राष्ट्र माता और राज्य माता घोषित कर उनके प्राणों की रक्षा करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई है. क्या गौमांस के व्यापार से ही भारत के उदर की पूर्ति होगी.
जगदगुरू शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौमाता के प्राणों की रक्षा के लिए जितना यत्न भारत में हुआ अगर उतना प्रयास पाकिस्तान में भी होता तो वहां भी गौमाता के प्राणों की रक्षा सुनिश्चित कर उनको राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाता.
दुर्भाग्य है कि भारत में खुद को हिंदूवादी कहने वाली सरकार के कानों पर जूं तक नही रेंग रही है. आखिर गौमाता को राष्ट्र माता और राज्य माता घोषित कर उनके प्राणों की रक्षा करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई है? क्या अब गौमांस के व्यापार से ही भारत के उदर की पूर्ति होगी. गौमाता की रक्षा एवं प्रतिष्ठा के लिए सरकार को स्वयं सज्ञान लेकर कानून बनाना चाहिए था.
हिंदुओं के वोट लेकर हिंदुओं के साथ छल: उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र में हर जगह बहुमत से निर्णय होता है, तो गौमाता की रक्षा के लिए इस देश का बहुमत बार-बार निवेदन कर रहा है. फिर भी बहुमत की अवज्ञा करने का क्या कारण है.
भारत में सभी सनातनी चाहते हैं कि गौमाता राष्ट्रमाता घोषित हों, लेकिन स्वतंत्रता के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी हिंदुओं की आवाज को अनसुनी किया जा रहा है. धिक्कार है सरकारों को, जिन्होंने हिंदुओं के वोट लेकर हिंदुओं के साथ छल किया है. अब समय आ गया है कि सनातनी राजनीति का प्रारंभ कर अपने गौमाता के प्राणों एवं सनातनी मूल्यों की रक्षा करें.
03 मई को गोरखपुर से शुरू होगी यात्रा: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कि हम लोगों की 11 मार्च को लखनऊ में गविष्ठी यात्रा की घोषणा हुई थी. उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर यह गुजरेगी.
गौमाता की रक्षा के लिए प्रेरणा देने वाली इस यात्रा के लिए काशी से गोरखपुर की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं. इस यात्रा में गौमाता की रक्षा के लिए आवाज उठाई जाएगी. कल को हमसे न कहा जाए कि नहीं बताया गया, इसीलिए बताया जा रहा है.
हमारी यात्रा 03 मई को गोरखपुर से शुरू होगी और प्रतिदिन पांच विधानसभा क्षेत्रों से गुजरती हुई 81वें दिन 403 विधानसभाओं को पूरा करके दोबारा गोरखपुर में ही आएगी. वहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी, जहां पर एक अक्षौहिणी सेना के साथ अगला संकल्प दोहराया जाएगा.
यात्रा के साथ गठित होगी अक्षौहिणी सेना: उन्होंने बताया कि अक्षौहिणी सेना अभी इस यात्रा के साथ गठित होगी और फिर 24 जुलाई को लखनऊ में एक साथ खड़ी दिखाई देगी. अक्षौहिणी सेना के संकल्प के साथ इसका समापन होगा.
हमारी सरकार से यही मांग है कि गौमाता को माता कहो, पशु सूची से हटाओ और उनका मांस बेचना बंद करो. सरकार ने अभी तक हमारी बात नहीं मानी है. आगे हमारी यह बात मानी जाए, यही हम चाहते हैं.
शंकराचार्य का कहना है कि सनातन धर्म में गौमाता पशु नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और सृष्टि की पोषिका और आधारशिला के रूप में देखा गया है. गौमाता अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही हैं.
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