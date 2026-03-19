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बनारस में शंकराचार्य बोले- गंगा माई को कमाई का साधन बना रही मौजूदा सरकार

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने बनारस प्रवास के दौरान कहा कि कोई गंगा में मांस-मदिरा का सेवन कर रहा है.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 1:08 PM IST

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वाराणसी: गंगा की लहरों पर इफ्तार पार्टी और उसके बाद हुई कार्रवाई पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने गंगा माई को कमाई का साधन बना दिया है. यह घटना उसी का परिणाम है.

ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने बनारस प्रवास के दौरान कहा कि कोई गंगा में मांस-मदिरा का सेवन कर रहा है. कोई तैरता हुआ होटल बनवा रहा है. होटल के अंदर अनाचार हो रहा है.

क्या मां गंगा पर नाव में तैरता हुआ होटल बना देना उचित है? होटल बनाकर उसमें लोगों को रुकने की इजाजत दी जा रही है. उसके अंदर क्या कर रहे हैं? यह कौन देखने वाला है.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit: ETV Bharat)

जब आपने मां गंगा को कमाई का जरिया बना लिया है, तो माई तो माई रही नहीं, कमाई का जरिया बना दी गई हैं. पहले जो नाव गंगा में चलती थीं, वह खुली होती थीं. अब आपने नावों को ढंक दिया है. उसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है.

शंकराचार्य ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार जो है, यह सिद्ध हो चुका है कि गऊ, ब्राह्मणों के सभी सनातनियों के खिलाफ है. यह लोग हमारा ही वेश धारण करके हमें ही नष्ट करने वाली सरकार है.

यह कालनेमि की तरह हमारा रूप धारण करते हैं. बातें भी हमारी करते हैं, लेकिन जब करने का मौका आता है तो सब कुछ हमारे विरुद्ध कर रहे हैं. सभी हिंदुओं को अब सचेत हो जाना चाहिए.

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