ETV Bharat / state

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन से कहा- नोटिस वापस लें नहीं तो मानहानि का केस करेंगे

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला विकास प्राधिकरण की नोटिस मिलने के बाद 8 पेज का ई–मेल भेजकर जवाब दिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा की ओर से दिया गया जवाब. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 7:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: माघ मेला 2025–26 में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद और गहराता जा रहा है. मेला विकास प्राधिकरण की ओर से रविवार की आधी रात को शिविर में भेजे गए नोटिस के बाद मामला सीधे टकराव की स्थिति में पहुंच गया है.

नोटिस के जवाब में शंकराचार्य ने स्पष्टीकरण देने के बजाय प्राधिकरण को चेतावनी दी है कि यदि नोटिस वापस नहीं लिया गया तो अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (Video Credit: ETV Bharat)

मेला प्रशासन को चेतावनी दी: माघ मेला 2025-26 के दौरान मौनी अमावस्या स्नान के दिन पालकी पर बैठकर संगम स्नान करने जाने वाले ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला विकास प्राधिकरण की नोटिस मिलने के बाद 8 पेज का ई–मेल भेजकर जवाब दिया है. जवाब में नोटिस को अवमानना पूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है.

एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा ने दिया जवाब: शंकराचार्य की ओर से एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि जिससे मुझे शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोका गया हो. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में इस केस पर मेला प्राधिकरण को टिप्पणी करने या रोक लगाने का अधिकार नहीं है.

मानहानि के केस करने की धमकी: एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा ने जवाब में मेला विकास प्राधिकरण को चेतावनी देते हुए लिखा है कि अगर 24 घंटे में नोटिस वापस नहीं लिया तो मानहानि के केस झेलने को तैयार रहें. उधर, इस मामले में कई धर्मगुरुओं के बयान सामने आए हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. (Photo Credit: ETV Bharat)

जगतगुरु राम भद्राचार्य बोले- कोई अन्याय नहीं हुआ: जगतगुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है. स्नान पर्व पर पालकी के साथ संगम स्नान के लिए जाने का कभी नियम नहीं रहा है. हम लोग भी स्नान के लिए पैदल ही जाया करते रहे हैं. सरकार ने उनको अपने को शंकराचार्य साबित करने का जो नोटिस दिया है वह बिल्कुल सही है. उन्हें जवाब देना चाहिए.

शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने की निंदा: द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या पर स्नान करने से रोके जाने की निंदा की है. उनका कहना है कि प्रशासन के इशारे पर पुलिसकर्मियों ने जिस तरह से उनके अनुयायियों के साथ अभद्रता और मारपीट की गई यह निंदनीय है. प्रशासन को उनसे माफी मांगनी चाहिए.

गंगा स्नान से रोकने पर पाप लगता है: ब्राहम्णों को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा. यह शासन और प्रशासन का अहंकार है. सत्ता हर दिन नहीं रहेगी. गंगा स्नान से रोकने वालों को गो-हत्या का पाप लगता है. सदानंद महाराज स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं और अविमुक्तेश्वरानंद उनके गुरुभाई हैं.

अखिलेश यादव बोले- साधु और संन्सासियों का अपमान हुआ: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा है कि शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं वह हमारी शोभा हैं. सनातन धर्म की परंपरा कोई तोड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है. एक अधिकारी अगर यह पूछेगा कि आप सर्टिफिकेट परिचय क्या है? हो तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा साधु–संन्सासियों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेले का और हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करा रही है.

असली साधु और संन्यासी सरकार से टकराते हैं: अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग जनता की सेवा करेंगे. हम लोग शंकराचार्य और साधु–संन्यासियों का आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करेंगे. कई साधु सरकारों के हिसाब से चलते हैं. असली साधू और संन्यासी वो होते हैं जो सरकारों से टकराते हैं.

मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन: प्राधिकरण की नोटिस में अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने रविवार को जारी नोटिस में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2022 को सिविल अपील संख्या 3010/2020 और 3011/2020 में आदेश दिया था कि अंतिम निर्णय तक किसी भी धर्माचार्य का ज्योतिषपीठ शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं किया जाएगा. प्राधिकरण का कहना है कि इस मामले में अब तक कोई नया आदेश पारित नहीं हुआ है और प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है.

मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे में जवाब मांगा था: इसके बावजूद माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगाए गए बोर्ड पर स्वयं को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य बताया गया है. मेला प्राधिकरण ने इसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है. नोटिस के साथ शिविर में लगे बोर्ड के फोटो भी संलग्न किए गए हैं. इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी पर सवार होकर संगम स्नान करने से रोका था.

साधुओं के साथ मारपीट और अपमान: प्रशासन का आरोप है कि उनके अनुयायियों ने बैरीकेडिंग तोड़ी और बिना अनुमति संगम नोज तक जाने का प्रयास किया, जिससे अव्यवस्था फैल गई. वहीं शंकराचार्य का आरोप है कि उनके साधुओं के साथ मारपीट और अपमान किया गया. घटना के बाद से शंकराचार्य अपने सेक्टर-4 स्थित शिविर के बाहर पालकी पर ही शिष्यों के साथ बैठे हैं और अन्न–जल त्याग की बात कह रहे हैं.

उनका कहना है कि वह धरना नहीं दे रहे, बल्कि पुलिस अभिरक्षा में हैं और जब तक प्रशासन ससम्मान पालकी के साथ स्नान की अनुमति नहीं देता और माफी नहीं मांगता, वह वहीं बैठे रहेंगे.

यह भी पढ़ें- यूपी को दो हिस्सों में बांटने की मुहिम; BJP के इन नेताओं ने की पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग

TAGGED:

ADMINISTRATION TO WITHDRAW NOTICE
FACE DEFAMATION CASE
AVIMUKTESHWARANAND CONTROVERSY
SWAMI AVIMUKTESHWARANAND DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.