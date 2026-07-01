ETV Bharat / state

पीलीभीत पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; बोले- '78 साल से गौ माता की रक्षा हम लोग चाह रहे हैं आज तक नहीं हुई"

पीलीभीत पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ( Photo credit: ETV Bharat )