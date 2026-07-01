पीलीभीत पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; बोले- '78 साल से गौ माता की रक्षा हम लोग चाह रहे हैं आज तक नहीं हुई"
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राम मंदिर, गौ हत्या और मथुरा विवाद को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 8:50 PM IST
पीलीभीत : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती बुधवार को पीलीभीत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राम मंदिर, गौ हत्या और मथुरा विवाद को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 78 साल से गौ माता की रक्षा हम लोग चाह रहे हैं आज तक नहीं हुई.
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठाते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती ने कहा कि न्यायालय में राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले मुख्य पक्षकारों को हटाकर केंद्र सरकार ने अपने चहेते लोगों को ट्रस्ट में रख लिया, जिससे उनकी सोच पहले ही साफ हो गई थी.
मथुरा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी सरकार फंसती है, तो ध्यान भटकाने के लिए 'मथुरा का दांव' खेलने लगती है. उन्होंने कहा कि इस बार यह दांव काम नहीं आएगा.
गौ रक्षार्थ यात्रा के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए शंकराचार्य ने सरकार को 'सनातन विरोधी' करार दिया. उन्होंने कहा कि यह सरकार राम और गाय के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज भी देश में गौ हत्या बंद नहीं हुई है. ऐसे में यह खुद को सनातन हितैषी नहीं कह सकती. उन्होंने कहा कि 78 साल से गौ माता की रक्षा हम लोग चाह रहे हैं आज तक नहीं हुई.
अयोध्या जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब वह पूरी तरह से उपासना स्थल बन जाएगा, तब हम वहां जाकर आराधना करेंगे. उन्होंने कहा कि अयोध्या किसी के पिता की बपौती या पैतृक संपत्ति नहीं है, जहां जाने से किसी को रोका जाए. अयोध्या में सबका स्वागत होना चाहिए.
यह भी पढ़ें : बरेली: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग- गाय को मिले 'राष्ट्रीय गौमाता' का दर्जा, गौहत्या पर लगे पूर्ण प्रतिबंध