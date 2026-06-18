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मेरठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; राम मंदिर चढ़ावे मामले पर बोले- "भगवान के दरबार में जो कुछ हो रहा है वह नहीं होना चाहिए..."

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को धार्मिक यात्रा के दौरान मेरठ पहुंचे.

मेरठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
मेरठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 10:32 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 10:48 PM IST

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मेरठ : जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को धार्मिक यात्रा के दौरान मेरठ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चढ़ावे मामले में गुस्से का इजहार किया. उन्होंने कहा कि जिन पक्षकारों ने मुकदमा जीता था उनका ट्रस्ट बनाया जाना चाहिये था. उन्होंने आरोप लगाया कहा कि अपने खास लोगों को बैठाया गया. ट्रस्ट में धर्माचार्य और शंकराचार्य को जगह मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में जो कुछ हो रहा है वह नहीं होना चाहिए.

मेरठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Video credit: ETV Bharat)

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस घटना की आज जिक्र हो रहा है, इसकी नींव तो ट्रस्ट के गठन के बाद से ही पड़ चुकी थी. उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने का एक रुपया लेकर ट्रस्ट बनाया गया था. उन्होंने कहा कि यह धर्मस्थान था, यहां बहुत ही पवित्र पैसे से ट्रस्ट की नींव पड़नी चाहिए थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों को नगण्य (महत्वहीन) कर दिया गया था. शंकराचार्य ने कहा कि जब मंदिर बना था तो दो ऑप्शन थे, एक तो जिन पक्षकारों ने मुकदमा लड़के केस को जीता था उन पक्षकारों का ही ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट में वही लोग हिंदू समाज के रिप्रेजेंटेटिव थे दूसरा कोई नहीं था.

मेरठ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
मेरठ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आखिर जब उन्होंने मुकदमा लड़ा और मुकदमा जीता तो सवाल ये है कि आखिर उन्हें किस आधार पर हटा दिया गया. यह बहुत बड़ा अन्याय उन पक्षकारों के साथ था, जिन्होंने लम्बे समय तक समय और सामर्थ्य सब कुछ लगाकर हर तरह का खतरा मोल लेकर मुकदमा जीता था. उन्हें साइड कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि दूसरा विकल्प ये था कि जो हिन्दू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, जिन 4 शंकराचार्य, पांच वैष्णवाचार्य हैं, 13 अखाड़े हैं उनके प्रमुख हैं, जबकि इन सभी का रामालय (अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1994 में गठित संतों के निकाय को रामालय ट्रस्ट कहा जाता है) ट्रस्ट बना हुआ था. वह ट्रस्ट भी पक्षकार था, ऐसी स्थिति में इनको चाहिए था कि उस ट्रस्ट को ही बनाते, लेकिन उस ट्रस्ट को भी अवसर नहीं दिया गया था.

मेरठ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
मेरठ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने सवाल किया कि आखिर कोई बताए कि शंकराचार्यों और धर्माचार्यों पर कौन सा अविश्वास था? जबकि चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर इन्हें भरोसा था. उन्होंने आरोप लगाया कि क्योंकि ये खास लोग थे, आप जो भी अच्छा बुरा करोगे यह आपके निर्देश के अनुसार सब कर देंगे. इसलिए अपने खास खास लोगों को लाकर बैठाया गया. जब ऐसे खास खास लोगों को प्रमुख व्यक्ति बैठाता है तो उससे स्पष्ट होता है कि उनका इरादा ही है गड़बड़ी करने का, जिससे कि ऐसे खास आदमी आएंगे और गड़बड़ी करेंगे.

उन्होंने बताया कि यही मानना है कि पहले तो जो सरकारी पैसे का धर्म निरपेक्ष पैसे का ट्रस्ट बनाया गया, उससे बीज में गड़बड़ी हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि जो ट्रस्ट बनाया गया उसमें धर्माचार्यों और पक्षकारों को ठुकरा करके ये रचना रची गई कि भविष्य में यहां पर मनमानी करेंगे.

मेरठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
मेरठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo credit: ETV Bharat)


उन्होंने कहा कि जब यह घटना खुलकर सामने आई, तो इस मामले में वहां सर्वेसर्वा बने चंपत राय से जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा था कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हो रहा है. यानी उनके लिए ये एक आम घटना शायद थी. उन्होंने कहा कि सच बात यह है कि भगवान के दरबार में जो कुछ भी हो रहा है वह नहीं होना चाहिए. ट्रस्ट के लोगों के आचरण को सभी ने कई बार देख लिया है.

उन्होंने मांग की कि मुकदमे के जो पक्षकार थे या तो उनको ट्रस्ट में सम्मिलित कर दिया जाए, या तो देश के जो मूर्धन्य धर्माचार्यगण हैं उनको इस ट्रष्ट में शामिल किया जाए. तब तो न्याय हो पाएगा नहीं तो मीडिया भी इस मुद्दे को कब तक उठाएगा और कोई नया मुद्दा आ जाएगा, आप लोग भी उसे मुद्दे में लग जाओगे और जो अनीति हो रही है वह फिर इसी तरह से सदा होती रहेगी.


उन्होंने कहा कि जब राम जी के ही यहां चोरी हो जाएगी तो फिर इस देश में कौन व्यक्ति अपने आपको खुद सुरक्षित महसूस करेगा. गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले इसके लिए शंकराचार्य द्वारा किए जा रहे हैं. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उसे मुद्दे पर लोग जुड़ रहे हैं, एक हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सवा दो सौ से ज्यादा विधानसभा में लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात करके वह आए हैं. उन्होंने कहा कि पहले हमारी भी धारणा थी कि जमाना बदल गया है, ऐसा हो सकता है कि अब गाय के बारे में लोगों में हिन्दू जनता में शायद वह भावना न रह गई हो, लेकिन हमारी वो धारणा चकनाचूर हो गई है, हमने देखा है कि लोगों में ऐसा नहीं है, लोगों में वही भावना कूट कूट कर आज भी भरी हुई है.


यह भी पढ़ें : राम मंदिर दान गबन मामले में SIT की जांच तेज, 2021 से अब तक के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे

Last Updated : June 18, 2026 at 10:48 PM IST

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