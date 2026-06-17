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बागपत पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; बोले- "जो हमारी माई अपनी माई कहेगा वही हमारा भाई होगा..."

बागपत : जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को धार्मिक यात्रा के दौरान बागपत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिये जाने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि हमार सिद्धांत साफ है. उन्होंने कहा कि जो हमारी माई अपनी माई कहेगा वही हमारा भाई होगा. जो हमारी माई को माई नहीं कहेगा वो कसाई होगा.

उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो सरकार बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा पा रही? एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका क्या अनुभव यह तो वही जानें लेकिन अगर हिंदू जहरीला होता तो जहर के कुएं में वह जिंदा न रहते अभी तक.



असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कम से कम उन लोगों से अच्छे हैं जो गौ भक्त बनते हैं और गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं. उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत साफ है. जो हमारी माई को अपनी माई कहेगा वही हमारा भाई होगा, जो हमारी माई को माई नहीं कह पाएगा वो कसाई होगा.