ETV Bharat / state

बागपत पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; बोले- "जो हमारी माई अपनी माई कहेगा वही हमारा भाई होगा..."

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिये जाने की मांग दोहराई.

बागपत पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
बागपत पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 11:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत : जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को धार्मिक यात्रा के दौरान बागपत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिये जाने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि हमार सिद्धांत साफ है. उन्होंने कहा कि जो हमारी माई अपनी माई कहेगा वही हमारा भाई होगा. जो हमारी माई को माई नहीं कहेगा वो कसाई होगा.

उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो सरकार बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा पा रही? एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका क्या अनुभव यह तो वही जानें लेकिन अगर हिंदू जहरीला होता तो जहर के कुएं में वह जिंदा न रहते अभी तक.


असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कम से कम उन लोगों से अच्छे हैं जो गौ भक्त बनते हैं और गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं. उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत साफ है. जो हमारी माई को अपनी माई कहेगा वही हमारा भाई होगा, जो हमारी माई को माई नहीं कह पाएगा वो कसाई होगा.


उन्होंने बताया कि वह देश भर में यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं. गौ माता की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग के समर्थन में अभियान चला रहे हैं. इसी क्रम में बुधवार को उनकी यात्रा बागपत पहुंची, जहां बड़ौत क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया.

यह भी पढ़ें : बुलंदशहर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने BJP को बताया 'गौहत्यारी पार्टी', राम मंदिर दान पर उठाए सवाल

TAGGED:

SHANKARACHARYA AVIMUKTESHVARANAND
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
AVIMUKTESHVARANAND IN BAGHPAT
AVIMUKTESHVARANAND STATEMENT
BAGHPAT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.