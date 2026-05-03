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गोरखपुर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शुरू की ‘गविष्ठी यात्रा’, गो रक्षा पर योगी सरकार को घेरा

गोरखपुर में अविमुक्तेश्वरानंद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रविवार को गोरखपुर में गविष्टि यात्रा आरंभ की है. अविमुक्तेश्वरानंद एक दिन पहले शनिवार को ही गोरखपुर पहुंचे थे. रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने यात्रा शुरू की है. इस दौरान उन्होंने योगी सरकार को भी घेरा है. कहा कि सत्ता हमको डरा रही है. लेकिन परम सत्ता हमारे साथ है. गाय की रक्षा करना है. देश तो हिंदू राष्ट्र नहीं है और जो पार्टी सत्ता में है वो भी हिंदू पार्टी नहीं है. गोरखपुर में अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit; ETV Bharat) सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान में उनके लिए कोई मांग रखे तो सरकार सुनेगी नहीं? क्या ईसाईयों की उनके देश में उनकी नहीं सुनी जाएगी? लेकिन भारत में सरकार से गौमाता की रक्षा की बात भारत की सरकार नहीं सुनती है. इसका मतलब भारत हिन्दू राष्ट्र नहीं है. एक-दो-चार इंजन ही इंजन. जनता के लिए डिब्बा कहां है? है भी तो फर्स्ट क्लास का है. जो मुख्यमंत्री है, वो गाय की रक्षा नहीं कर पा रहा है. केंद्र की नहीं सुनता है. सही होता तो गोरक्षनाथ जी की ओर हाथ करके गाय की रक्षा का संकल्प लेता. वो डरता है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देगा. हिमन्त बिस्वा से पत्रकार ने पूछा, आपको गौ हत्यारो का वोट चाहिए तो कहते हैं कि चाहिए. ईवीएम मशीन में गो हत्यारों का वोट जाएगा. गाय का खून और दूध आप मिलाकर पियोगे? नहीं पियोगे. कहा कि बहुत डराने की कोशिश की गई. चाहे कितने भी बड़े योद्धा आए, उन्हें परास्त कर दिया तो इन्हें परास्त करने मे देर नहीं लगेगी. बहुत से लोग इन्हें ही अपना समझ रहे हैं.

37 से ज्यादा कानून हिंदुओ के खिलाफ बनाए गए हैं. मंदिर तोड़े जा रहे हैं. समलैंगिकता अपराध नहीं रह गई. अंबेडकर के भक्त भी बन जा रहे हैं और उनके संविधान को भी बदल दे रहे हैं. एक नोट एक वोट गोरक्षा और रामाधाम के नाम पर दीजिए. हर विधानसभा में गोरक्षा के लिए बनने वाले रामाधाम के लिए वोट दें.