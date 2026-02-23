ETV Bharat / state

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा- यौन शोषण का आरोप 'झूठ का पुलिंदा', बच्चों से मठ का कोई संबंध नहीं

असली बनाम नकली संत की बहस: उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में संत के भेष में 'असंत' आ गए हैं और अब असली संतों की उनके साथ सीधी टक्कर हो रही है. उनके अनुसार कुछ लोग अंदर से कुछ और हैं और बाहर से केवल वेशभूषा के कारण संत समझे जा रहे हैं. उन्होंने घोषणा की कि यह निर्णय होना अब बहुत जरूरी है कि कौन वास्तव में संत है और किसके भीतर 'पिशाचार' छुपा हुआ है. 11 मार्च की तारीख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि केवल गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला हर व्यक्ति संत नहीं होता.

धर्म और राजनीति के गठजोड़ पर निशाना साधा: शंकराचार्य के अनुसार यह पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है जिसने सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ पर प्रहार करने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि इतिहास और पुराण इस बात के साक्षी हैं कि सच्चे लोगों पर दुष्टों ने हमेशा ऐसे आरोप लगाए हैं, लेकिन वे कभी टिक नहीं पाए. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सच्चाई अपनी जगह बरकरार रहेगी और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उनके अनुसार सत्य को किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है और वे सच की ढाल के साथ हर जांच का सामना करने को तैयार हैं.

सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल: उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में राजनीति और अपराध का गहरा गठजोड़ हो चुका है. उनका आरोप है कि प्रदेश की पुलिस वही कर रही है जो सत्ता के मुखिया का निर्देश होता है. उन्होंने अपने प्रबंधन के लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई पुलिसकर्मी आए तो उन्हें सूचित किया जाए ताकि वे स्वयं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें. उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि किसी भी सनातन धर्म के मानने वाले को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके गुरु ने कोई अपराध नहीं किया है.

उन बच्चों का उनके मठ या विद्यालय से कोई संबंध नहीं है और न ही उन्हें कभी वहां प्रवेश मिला था. वे उन बच्चों को जानते तक नहीं हैं और इस पूरे मामले का सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा.

वाराणसी: वाराणसी में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यौन शोषण के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें 'झूठ का पुलिंदा' और एक गहरी साजिश बताया है. उन्होंने कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, तो वे विरोध नहीं करेंगे.

AI से बनाए गए वीडियो का विवाद: शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर अविश्वास जताते हुए कहा कि जब पुलिस केवल अपने मुखिया की सुनेगी तो निष्पक्षता की उम्मीद कम है. उन्होंने काशी में अहिल्याबाई की मूर्ति के अपमान के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उस वीडियो को एआई (AI) से बनाया गया बताकर अधिकारियों को पहले ही संकेत दे दिया था. उनका मानना है कि जब जांच की दिशा पहले ही तय कर दी जाती है, तो ऐसी जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विरुद्ध शिकायत करने वाला व्यक्ति स्वयं कई आपराधिक मामलों में संलिप्त है.

आरोपकर्ता की पृष्ठभूमि और कानूनी साक्ष्य: आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पाण्डेय पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक हिस्ट्रीशीटर है जिसने बहुत से लोगों को सताया है. उन्होंने सवाल उठाया कि एक अपराधी द्वारा बुनी गई काल्पनिक कहानियों पर पुलिस इतनी सक्रियता क्यों दिखा रही है. कोर्ट में पेश की गई सीडी के बारे में उन्होंने कहा कि जज ने कहीं यह नहीं लिखा कि उन्होंने साक्ष्य देखे हैं, बल्कि केवल जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने फिर दोहराया कि जिन बच्चों के नाम पर यह पूरा बवंडर खड़ा किया गया है, वे कभी उनके मठ या मुख्य शाखा के आसपास भी नहीं देखे गए.

कानूनी बचाव और मानहानि का नोटिस: वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस साक्ष्यों के अभाव में शंकराचार्य को गिरफ्तार नहीं कर सकती. उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर घटना होने की बात कही गई है, वहां से कोई साक्ष्य नहीं मिला है और पीड़ित पक्ष के बयान के बिना ऐसी कार्रवाई संभव नहीं है. कानूनी टीम अब आशुतोष पाण्डेय को जल्द ही मानहानि का नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है. इसी बीच शाहजहाँपुर के एक पत्रकार रमाशंकर दीक्षित ने मठ पहुंचकर इस पूरी साजिश का एक बड़ा खुलासा किया है.

लालच और साजिश का सनसनीखेज खुलासा: पत्रकार रमाशंकर दीक्षित ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर आशुतोष पाण्डेय ने उन्हें फोन कर आर्थिक मदद का लालच दिया था. उनसे कहा गया था कि वे शंकराचार्य पर अपनी छोटी बच्ची के यौन शोषण का झूठा आरोप लगाएं, जो बद्रीनाथ में हुआ हो. चूंकि रमाशंकर के पिता स्वयं एक दंडी संन्यासी थे, इसलिए उन्होंने इस पाप का भागी बनने से इनकार कर दिया. उन्होंने इस पूरी घटना और प्रलोभन की बात को एक सादे कागज पर लिखकर और हस्ताक्षर करके शंकराचार्य को सौंप दी है, जो इस मामले में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है.

दो नाबालिग लड़कों के यौनशोषण का आरोप: प्रयागराज की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फरवरी 2026 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है. उन पर अपने आश्रम में दो नाबालिग लड़कों (उम्र 14 और 17 वर्ष) के यौन शोषण का आरोप है. यह वारदात कथित तौर पर प्रयागराज के माघ मेले के दौरान 'गुरु सेवा' के नाम पर हुई थी. यह मामला शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की याचिका पर दर्ज किया गया है, जिन्होंने पीड़ितों के बयान और हलफनामे कोर्ट में पेश किए थे. FIR प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज की गई है.

