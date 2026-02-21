ETV Bharat / state

अविमुक्तेश्वरानंद ने आश्रम में लगाया बोर्ड; गौ रक्षा के लिए समर्थन और विरोध करने वालों को 1 मार्च तक का समय दिया

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा और गाय को 'राज्य माता' घोषित करने की मांग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.

February 21, 2026

वाराणसी: वाराणसी में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा और गाय को 'राज्य माता' घोषित करने की मांग को लेकर एक कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने वाराणसी स्थित अपने आश्रम (श्री विद्या मठ) के बाहर एक विशेष बोर्ड लगाया है, जिसमें इस मुद्दे पर समर्थन और विरोध करने वालों के लिए 1 मार्च 2026 तक की समय सीमा तय की है.

इस बोर्ड को पक्ष और विपक्ष के दो हिस्सों में बांटा गया है जिसमें एक तरफ उनके समर्थक संतों की तस्वीरें हैं. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और अन्य विरोधी संतों के नाम लिखे गए हैं.

धर्म युद्ध और कसाई की संज्ञा: शंकराचार्य का कहना है कि अब यह गौ रक्षा के लिए एक वास्तविक धर्म युद्ध है. उन्होंने घोषणा की है कि जो इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है वह उनका भाई है. जो लोग गौ रक्षा के नियमों को कड़ा करने की मांग का समर्थन नहीं कर रहे, उन्हें उन्होंने "कसाई" की संज्ञा दी है. वह इसी कड़े संदेश के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प ले चुके हैं.

गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग: शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अन्य सभी धार्मिक मुद्दे छोड़कर केवल गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग पर ध्यान केंद्रित किया है. उनकी मुख्य मांग गायों की हत्या को पूरी तरह से रोकना और उन्हें संवैधानिक सम्मान दिलाना है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर निर्णय लेने के लिए 40 दिन का समय दिया था. अब इस समय सीमा में से 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं आया है.

संत समाज में बढ़ती रार: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस बात से बेहद दुखी हैं कि सनातन धर्म से जुड़े कई संगठन ही इस मांग का विरोध कर रहे हैं. अखाड़ा परिषद और अन्य संत समाज के लोग उनके साथ खड़े होने की जगह मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं. उन्हें अब किसी से व्यक्तिगत उम्मीद नहीं है, बस वे चाहते हैं कि लोग गौ माता को बचाने के लिए लड़ें. उत्तर प्रदेश में हो रहे बड़े पैमाने पर गौ मांस के निर्यात को रोकना उनकी प्राथमिकता है.

1 मार्च तक का अंतिम अल्टीमेटम: शंकराचार्य अब कसौटी पर कस रहे हैं कि कौन उनके साथ है और कौन गौ माता के विरोध में खड़ा है. जो उनके विरोध में हैं, वे उनका चेहरा समाज के सामने उजागर करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने सभी संतों और अखाड़ा परिषद के लोगों को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए 1 मार्च तक का समय दिया है. यदि तय तारीख तक वे साथ नहीं आते, तो उन्हें गौ हत्या का जिम्मेदार मानते हुए बेनकाब किया जाएगा.

सत्य बनाम सत्ता की लड़ाई: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी धर्माचार्यों से अगले 10 दिनों में अपना रुख सार्वजनिक करने की अपील की है. उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के बयानों पर सवाल उठाते हुए लिखित प्रस्ताव की मांग की है. उनका मानना है कि सत्ता के साथ भीड़ भले हो सकती है, लेकिन सत्य अकेला ही भारी पड़ता है. यह संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि केवल गौ माता के सम्मान और रक्षा के लिए है.

