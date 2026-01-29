ETV Bharat / state

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- बीजेपी सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं, UGC के नियम सनातन धर्म के लिए खतरा

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- हम खुद बुलडोजर हैं: ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हम खुद ही बुलडोजर हो गए हैं, अगर कोई गौ हत्यारा सामने आएगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा. उन्होंने गौ-हत्यारों को चैलेंज किया.

सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान शासन में किसी को न्याय की आशा नहीं है. माघ मेले में संतों और बटुकों का अपमान हुआ, पर प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की. मुख्यमंत्री को इस मामले में आगे आना चाहिए था और वह बड़ा होकर भी बड़े की भूमिका नहीं निभा पाए.

वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 11 दिनों तक माघ मेले में अपने शिविर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के बाद आखिरकार वाराणसी पहुंचे. वाराणसी में ज्योतिष्पीठ में उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की. ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने योगी सरकार और प्रयागराज प्रशासन पर जमकर निशाना साधा.

UGC गाइडलाइन का विरोध: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने UGC के नए नियमों को सनातन धर्म के लिए बड़ा खतरा और बांटने-काटने की मशीन बताया. उनका दावा है कि ये नियम हिंदुओं को आपस में लड़ाने और सनातन धर्म को समाप्त करने का षडयंत्र हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कोई भी ऐसी चीज देश में लागू नहीं होनी चाहिए, जो एक दूसरे को बांटने का काम करे.

राक्षसी काम और साधु का चोला: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम सन्यासी हैं, हमारा क्या कोई अपमान करेगा. किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मेरा कोई अपमान करें. उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग गाय, ब्राह्मण और देवताओं को क्षति पहुंचाते हैं, वे राक्षसी काम कर रहे हैं. भले ही उन्होंने साधुओं का चोला पहना हो.

माघ मेले की पूर्णाहुति: उन्होंने कहा कि उनके संगम स्नान किए बिना ही वापस लौटने से माघ मेले की पूर्णाहुति नहीं हुई, क्योंकि परंपरा के अनुसार शंकराचार्य के स्नान के बाद ही पूर्णाहुति होती है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनकी आवाज बंद नहीं होगी और वे आगे की रणनीति के साथ संघर्ष जारी रखेंगे.

गलत काम का फल मिलेगा: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आप शुभ और अशुभ जो भी कर्म करते हैं. उसका फल आपको भोगना पड़ता है. इसके लिए प्रयागराज दंडित करेंगे. ममता कुलकर्णी के बयान पर शंकराचार्य बोले वह महामंडलेश्वर कब थीं, जो उनको हटा दिया गया. इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए.

