यौन शोषण मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार, वकीलों ने आश्रम में डाला डेरा

प्रयागराज पुलिस आज वाराणसी स्थित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंच कर गिरफ्तार कर सकती है. वकीलों की टीम ने आश्रम में डेरा डाल रखा है.

AVIMUKTESHWARANAND SARASWATI
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंच कर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 12:24 PM IST

Updated : February 23, 2026 at 1:35 PM IST

वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्रयागराज में यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पुलिस टीम के उनके वाराणसी स्थित श्री विद्या मठ आने का अंदेशा है. जिसके बाद यहां हलचल तेज हो गई है. शंकराचार्य के वकीलों का एक पैनल पहले से ही उनके मठ के बाहर पहुंच चुका है, तैयारी है अगर वकील आए तो कानूनी तरीके से क्या किया जाए.

फिलहाल जिन धाराओं में शंकराचार्य और उनके शिष्य पर मुकदमा हुआ है. उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है, लेकिन इस पर शंकराचार्य की लीगल टीम भी अपने तरीके से तैयारी में जुटी हुई है.

यौन शोषण मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार. (ETV Bharat)

इस बारे में शंकराचार्य के वकील का मदन मिश्रा का कहना है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, वह धाराएं पॉक्सो एक्ट से जुड़ी हुई है. जिन लड़कों ने आरोप लगाए हैं उनका बयान भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस के यहां आने की सूचना है. हम पूरी तरह से तैयार हैं. उनका कहना है कि 10 साल तक की सजा का प्रावधान इस मामले में है. ऐसे में यदि पुलिस आती है तो हम तैयारी में हैं. गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन हम कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे. हम इस प्रकरण पर लोअर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट में जाएंगे और इस मामले को चुनौती देंगे. उनका कहना है कि यह झूठा मुकदमा है. इसलिए इस पर बहुत ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है, जो भी चीज हैं वह जांच में स्पष्ट हो जाएगी.

वही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि आज मेरी वकीलों के साथ बैठक हुई है और इस मामले में वकीलों से लीगल सुझाव लिया गया है हो सकता है कि जल्द हमारी लीगल टीम हाईकोर्ट जाए और इस मामले में आगे की कार्रवाई करें.

स्वामी जी का कहना है कि वह कहीं भाग नहीं रहे हैं यहीं बैठे हैं. इसलिए गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं होता. इसके बावजूद अगर गिरफ्तार करना है, तो वह पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे. वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जो सच्चाई सामने आएगी सबको दिखाई दे जायेगी.

उन्होंने कहा कि जो भी आएंगे, उनका स्वागत है. अगर कोई जांच की जा रही है, तो उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे. पुलिस को किसी मामले के निस्तारण में जितनी रुचि है, उससे ज्यादा हमें भी है, ताकि जो कलंक हमारे ऊपर लगा है, वह जल्द से जल्द समाप्त हो सके.

उन्होंने कहा कि किसी अधिवक्ता को हमने नहीं बुलाया है. अधिवक्ता न्यायालय में काम करेंगे, यहां उनकी कोई जरूरत नहीं है. हालांकि कुछ अधिवक्ता अपनी श्रद्धा और भावना के साथ यहां खड़े हैं. उन्होंने रामचरितमानस के लंका कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा था ढोंगी पाखंडी ढोंग का एक दिन अंत जरूर होगा.

उन्होंने कहा कि रावण ने संन्यासी का वेशधर कर, जो भी गलत चीज है. उसको किया. लेकिन उसका पर्दाफाश हुआ. कलनेमि ने संन्यासी का रूप धारण किया, लेकिन हनुमान जी के सामने वह कलंकित हुआ और उसका अंत हुआ. इसी तरह राहु ने देवताओं का वेश धारण कर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया, जो भी नकली हिंदू हैं उनका पर्दाफाश होगा.

उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच उप पुलिस कर रही हो और अप पुलिस सरकार के अधीन है. वह वही करेगी जो उनसे कहा जाएगा. हमें उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे में हो और कानूनी सभा के साथ हो मैं यही चाहता हूं और मामले का निस्तारण जल्द हो.

संपादक की पसंद

