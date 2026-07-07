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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग, कहा- 2027 में भगवान भी चाहते हैं बदलाव

कुल्हाड़ी से किसी को काटो, फिर कुल्हाड़ी को सजा देकर काटने वाले को बख्श देने जैसा हाल अयोध्या में हो रहा है.- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शंकराचार्य ज्योतिर्मठ

ट्रस्ट को बर्खास्त करने की मांग: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या में चंदा गबन मामले पर कहा कि, राम मंदिर ट्रस्ट को बर्खास्त करना चाहिए. सिर्फ कुछ लोगों को सजा देना सैकड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने जैसा है.

सीतापुर: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चंदा गबन मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. सीतापुर प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि, न्याय तभी मिलेगा जब राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर दिया जाएगा. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इशारों-इशारों में बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा.

बीजेपी पर निशाना: राम मंदिर चंदा गबन मामले के बहाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, लगता है भगवान भी 2027 में बदलाव चाहते हैं. भाजपाइयों द्वारा टिन्नु यादव से अखिलेश यादव के लिंक होने की बात कही जाने पर शंकराचार्य ने कहा कि, सिर्फ यादव होने के नाते ऐसा आरोप लगाना गलत है. अगर टिन्नू यादव चंपत राय के खास हैं, तो क्या चंपत राय अखिलेश यादव से मिले हैं? अगर चंपत राय अखिलेश यादव से मिले हैं, तो ये सब प्रधानमंत्री के कहने पर योगी से मिलकर हुआ है?.

राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग (Video Credit: ETV Bharat)

गौमाता की हालत चिंतनीय: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी 81 दिवसीय गविष्टि धर्मयुद्ध यात्रा पर हैं. गौ-रक्षा, गौ-सम्मान और देशभर में गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर निकाली जा रही, इस यात्रा के दौरान नैमिषारण्य, महोली, हरगांव और लहरपुर में उनका भव्य स्वागत किया गया. जगह-जगह पुष्पवर्षा, माल्यार्पण और जयघोष के बीच शंकराचार्य ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए गौ-संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि, कहा पूरे प्रदेश में गायों की हालत निंदनीय है.

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