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यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे शंकराचार्य? अविमुक्तेश्वरानंद बोले- गौमाता को सम्मान नहीं मिला तो हर सीट पर उतारेंगे प्रत्याशी

सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की चेतावनी: उन्होंने दो टूक कहा कि सम्मान न मिलने पर वे खुद उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे. गोरखपुर से शुरू हुई यह गविष्ठी गौरक्षार्थ यात्रा जब कौशाम्बी जिले की सीमाओं में दाखिल हुई, तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. जिले की तीनों विधानसभाओं में जगह-जगह पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जोरदार स्वागत किया गया. सनातन धर्मियों और गौ-भक्तों ने वैदिक मंत्रोचार के बीच उन पर फूलों की भारी बारिश की.

राजनीति में उतरने के सवाल पर शंकराचार्य ने साफ कर दिया कि अगर राजनीतिक दलों ने गौमाता को सम्मान नहीं दिया, तो वे एक बड़ा कदम उठाएंगे.

कौशांबी: गोरखपुर से 3 मई को शुरू हुई 'गविष्ठी गौरक्षार्थ यात्रा' लेकर ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शनिवार को कौशाम्बी पहुंचे. कौशाम्बी की तीनों विधानसभाओं में सनातन धर्मियों द्वारा उनका अत्यंत भव्य स्वागत और नागरिक अभिनंदन किया गया. इस दौरान शंकराचार्य ने सीधे तौर पर सत्तासीन सरकार की नीतियों पर निशाना साधा और जनता से गौमाता की रक्षा के लिए इस अभियान से जुड़ने की भावुक अपील की.

गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग: इस विशेष यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में गौमाता को संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना और गोवंश की क्रूर हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है. कौशाम्बी में मीडिया से रूबरू होते हुए शंकराचार्य ने वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकारों की नीति और नीयत पर कई तीखे सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के दौर में गौमाता को सिर्फ एक सामान्य 'पशु' का दर्जा दिया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था. लेकिन आजादी के बाद जो सरकारें हमारे ही मतों से सत्ता में आईं, वे भी आज तक धरातल पर गौमाता की रक्षा नहीं कर पाई हैं.

शंकराचार्य ने गोवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की. (Photo Credit: ETV Bharat)

संतों को उतरना पड़ा सड़कों पर: यही मुख्य वजह है कि अब देश के संतों और आम सनातन धर्म की जनता को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है. जब मीडिया ने उनसे प्रत्यक्ष राजनीति में कदम रखने और चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने बेहद बेबाकी से जवाब दिया. शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि जो भी राजनीतिक दल उनकी इन धार्मिक मांगों का समर्थन करेगा और गौमाता की लड़ाई में उनके साथ खड़ा होगा, वे उसके साथ जाएंगे. लेकिन अगर राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा नहीं किया गया, तो वे खुद उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे.

फंडिंग के आरोपों पर सरकार को चुनौती: सत्ताधारी दल द्वारा इस बड़े आंदोलन को विपक्ष की फंडिंग और बैक सपोर्ट मिलने के आरोपों पर भी शंकराचार्य ने करारा पलटवार किया. उन्होंने सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि केवल झूठे राजनैतिक आरोप लगाने से धरातल पर कुछ नहीं होने वाला है. अगर सरकार को सचमुच लगता है कि कोई अवैध फंडिंग या बैकिंग कर रहा है, तो वो उच्च स्तरीय जांच कराए और उसे जनता के सामने लाए. उन्होंने चेतावनी दी कि जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले समय में ऐसी जनविरोधी सरकारों को कड़ा सबक सिखाएगी.

प्रयागराज के लिए करेंगे प्रस्थान: शंकराचार्य के इस बेहद कड़े रुख ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अचानक हलचल काफी तेज कर दी है. अब देखना यह होगा कि गौवंश की रक्षा के इस संवेदनशील धार्मिक मुद्दे पर सूबे की सियासत आने वाले समय में क्या नया मोड़ लेती है. कौशांबी जिले में वह शनिवार को चरवा स्थित प्रसिद्ध चरक मुनि आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद रविवार की सुबह वह वहीं से अपनी धार्मिक यात्रा दोबारा प्रारंभ करते हुए पवित्र नगरी प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे.

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