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बदायूं में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- "राम मंदिर निर्माण में तीन स्तरों पर हुई चंदे की चोरी"

निर्माण और भूमि घोटाले के गंभीर आरोप: महिपाल सिंह जो कि निर्माण समिति में था, उसने बताया कि 40% कमीशन की बात कहने पर उसे हटा दिया गया. 1600 करोड़ रुपये निर्माण में खर्च कर दिए गए, लेकिन उसके कमीशन की जांच नहीं हो रही है. दूसरा भूमि घोटाला है, जिसमें 2 करोड़ की जमीन 22 करोड़ की हो जा रही है. आखिर ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीन क्यों खरीदी और इसकी जांच क्यों नहीं हुई?

बदायूं: बदायूं पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की यात्रा आज बदायूं पहुंची. राम मंदिर चंदा चोरी और जांच दूध का दूध और पानी का पानी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दूध का दूध ऊपर चला गया और 8 लोग पानी में आ गए.

40% कमीशन की नहीं हो रही जांच: अब चंदा चोरी हो रही है और फर्जी ट्रस्ट बनाकर घोटाले किये गए हैं. वहीं अब तक 40 दिन का सीसीटीवी मिला है, जिसमें 70 बार चोरी हुई है. भाजपा दो तरह की थी; एक बीजेपी गौ भक्त थी जिसे लोगों ने वोट किया और वो अभी भी गौ भक्त बने हुए हैं. दूसरी बीजेपी वो है जो गाय के कत्लखाने से चंदा लेकर अपनी राजनीति चमका रही है.

कत्लखानों से चंदा लेने का आरोप: एक गाय की भक्त है और दूसरी गाय की हत्या करा रही है, दोनों बीजेपी एक साथ काम कर रही हैं. चंदा चोरी के मामले में जांच चलती जाएगी और आगे कुछ होने वाला नहीं है. योगी जी लगातार कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी, मगर उनका बुलडोजर नहीं चलता है. शंकराचार्य मठ से निकलकर पहली बार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सही मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा.

गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग: देश में बड़ा परिवर्तन होने की शुरुआत हो चुकी है. 2 महीने से ज्यादा की यात्रा करने के लिए शंकराचार्य लोगों को गौ हत्या के मामले में जागरूक कर रहे हैं. गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए. अभी वह यूपी में निकले हैं और आने वाले समय में गौ हत्या पर और बड़ी रणनीति बनाई जाएगी.

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