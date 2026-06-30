बरेली: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग- गाय को मिले 'राष्ट्रीय गौमाता' का दर्जा, गौहत्या पर लगे पूर्ण प्रतिबंध
बरेली पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को 'राष्ट्रीय गौमाता' का दर्जा देने और गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 9:36 PM IST
बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे के दौरान ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौसंरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया. कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी उद्यान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी 81 दिवसीय गविविष्ट (गो-रक्षार्थ-धर्मयुद्ध) यात्रा का उद्देश्य गौमाता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जनजागरण करना है.
उन्होंने कहा कि यह यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से गौरक्षा के मुद्दे पर जागरूक कर मतदान करने की अपील कर रही है. शंकराचार्य ने बताया कि उनकी गविविष्ट यात्रा अब तक 290 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर चुकी है और मंगलवार को वह बरेली पहुंचे.
गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग: उन्होंने दोहराया कि गाय को 'राष्ट्रीय गौमाता' का दर्जा दिया जाए और पूरे देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए. आवारा गोवंश के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय गौमाता के संरक्षण के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में गोवंश सड़कों पर भटक रहा है. उन्होंने इसे प्रशासन की विफलता बताते हुए कहा कि सरकार को गौवंश के संरक्षण के लिए ठोस व्यवस्था करनी चाहिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान शहर में किए गए सुरक्षा इंतजामों पर भी उन्होंने टिप्पणी की.
वीआईपी सुरक्षा और जनता की परेशानी: उन्होंने कहा कि जब कोई वीआईपी आता है तो पूरे शहर की व्यवस्था बदल जाती है, जबकि आम जनता रोजमर्रा की परेशानियों से जूझती रहती है. उन्होंने सवाल उठाया कि लोकतंत्र में जनता को भी उतनी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जितनी जनप्रतिनिधियों को दी जाती है. शंकराचार्य ने कहा कि गौसंरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का भी हिस्सा है. उन्होंने लोगों से गौमाता की रक्षा के लिए जागरूक होने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस मुद्दे को प्राथमिकता देने की अपील की.
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