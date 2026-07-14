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श्रावस्ती पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, राम मंदिर ट्रस्ट पर लगाया चोरी कराने का आरोप

आरके. मिश्रा अस्पताल परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया. शंकराचार्य ने यहां पहुंचकर गौ रक्षा और चंदा चोरी पर बड़ा बयान दिया है.

श्रावस्ती: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंगलवार को श्रावस्ती जनपद के इकौना पहुंचे. वे गौ रक्षा और सनातन धर्म के संरक्षण का संदेश लेकर गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के तहत यहां आए थे.

राम मंदिर चंदे पर उठाए सवाल: शंकराचार्य के आगमन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, धर्मप्रेमी और स्थानीय लोग उपस्थित थे. लोगों ने पुष्पमालाएं पहनाकर और जयघोष के साथ उनका अभिनंदन किया. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया और गौ संरक्षण अभियान को अपना समर्थन दिया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और राम मंदिर चंदा चोरी को कलाकारी बताया है.

गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा: इकौना पहुंचे शंकराचार्य, गौ माता के संरक्षण को बताया राष्ट्र हित का मुद्दा. (Photo Credit: ETV Bharat)

ट्रस्ट पर लगाया 'कलाकारी' का आरोप: उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट के लोगों के द्वारा अपने ही लोगों को बिठाकर कलाकारी की गई और राम मंदिर में आने वाले चंदे की चोरी की गई, जिसके लिए उन्होंने वर्तमान सरकार पर भी निशाना साधा. अपने संबोधन में जगद्‌गुरु शंकराचार्य ने गौ माता के संरक्षण को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का अभिन्न अंग बताया. उन्होंने कहा कि गौ रक्षा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के हित से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है. उन्होंने सभी लोगों से गौ सेवा एवं संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया.

शंकराचार्य के दर्शन के लिए सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

भारी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम संपन्न: कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में शंकराचार्य के दर्शन को लेकर भारी उत्साह देखा गया. सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. संतों के सानिध्य में यह पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.

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