शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद बोले- वर्तमान में ज्योतिष्पीठ का कोई मान्य शंकराचार्य नहीं

उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बगैर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले कोई स्वयं को शंकराचार्य घोषित न करे.

शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद.
शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 8:18 AM IST

चित्रकूट: शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद महाराज ने स्पष्ट किया कि अभी देश में सिर्फ तीन शंकराचार्य हैं. ज्योतिष्पीठ का मामला पिछले 50 वर्ष से विवादों में है. यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वहां कोई पीठाधीश्वर नहीं है.

उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बगैर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले कोई स्वयं को शंकराचार्य घोषित न करे. इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और समाज को भी सतर्क रहने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि शंकराचार्य न कोर्ट घोषित करता है और न सरकार. हमारे विद्वत परिषद का संविधान है और उसी के अनुरूप शंकराचार्य की घोषणा की जाती है. लेकिन जब मामला कोर्ट में है, तो हमें निर्णय का सम्मान करना चाहिए.

शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद. (Video Credit: ETV Bharat)

10 दिवसीय राज-राजेश्वरी यज्ञ संपन्न: विंध्य पर्वतमाला स्थित मड़फा महादेव परिसर में 10 दिवसीय शिवशक्ति महायज्ञ व राज राजेश्वरी महा आरधना का सोमवार को विधिवत समापन हो गया.

यज्ञ की पूर्णाहुति पर हर-हर महादेव के जयकारे लगे. इस अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानन्द महाराज के अलावा उनके शिष्य, भक्त और दो दर्जन से अधिक गांवों 5 हजार से ज्यादा लोग मौजूद रहे. यज्ञ के दौरान सैकड़ों दंडी स्वामियों की उपस्थिति भी रही.

चित्रकूट के चारों अखाड़ों के संत-महंत, पुजारियों साधकों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरा मड़फा क्षेत्र आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर रहा. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ की पूर्णाहुति हुई. इसके बाद भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया.

शंकराचार्य अधोक्षजानन्द महाराज ने कहा कि मड़फा महराज इस क्षेत्र के आराध्य देव हैं. उन्हीं की कृपा में यह महायज्ञ पूर्ण विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ. उन्होंने कहा कि यज्ञ जैसे आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना, सद्भाव और लोककल्याण की भावना को मजबूत करते हैं.

ऐसे आयोजन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. मठ प्रमुख ने कहा कि यह आयोजन देश की एकता, अखंडता, क्षेत्रीय विकास और आध्यात्मिक जागरण के उद्देश्य से किया गया. उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के वैदिक सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें विश्वभर में समान रूप से दिखाई देती हैं, जिसे उन्होंने 18 देशों के भ्रमण में अनुभव किया.

