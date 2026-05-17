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शंकराचार्य बोले- हिंदू नहीं जागा तो तस्वीरों में दिखेंगी गाय, आजमगढ़ पहुंची गविष्टि यात्रा, सरकार पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में गाय को खरोंच तक नहीं लग सकती, जबकि दूसरी तरफ जगह-जगह गायों के अवशेष मिलने की खबरें सामने आती हैं. उन्होंने कहा कि यह स्थिति सरकार के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है.

शंकराचार्य ने कहा, कभी आजमगढ़ गोकशी के मामलों में चर्चित था, लेकिन अब पूरे देश में यूपी गायों की कटाई मामले में आगे है. कानून केवल कागजों तक सीमित है और जमीन पर कहीं भी प्रभावी रोक दिखाई नहीं देती.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को गो माता घोषित करने की मांग की. (Video Credit; ETV Bharat)

शंकराचार्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में गविष्ट यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता की रक्षा करना है. यदि समय रहते गायों को नहीं बचाया गया, तो आने वाले दिनों में लोग गायों की फोटो लगाकर पूजा करेंगे.

आजमगढ़ : जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्टि यात्रा रविवार को आजमगढ़ पहुंची. कालीचौरा के काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ शंकराचार्य का स्वागत किया.

शंकराचार्य ने कहा कि चाहे सपा हो या भाजपा, सभी से सवाल पूछना जरूरी है. भारतीय संस्कृति संवाद और चुनौती दोनों की बात करती है, इसलिए सभी दलों को गाय के प्रति अपना स्पष्ट रुख बताना चाहिए. जब जनता गाय को “मां” मानती है, तो उसी जनता के वोट से सत्ता में बैठी सरकारें गाय को केवल “पशु” क्यों मान रही हैं.

उन्होंने कहा कि सरकारें जनता के विश्वास के विपरीत काम कर रही हैं और हिंदुओं के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं के वोट लेकर उन्हीं की भावनाओं के खिलाफ नीतियां बनाई जा रही हैं.

भाजपा की लोकप्रियता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वे चुनावी जीत की नजर से नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा के नजरिए से चीजों को देखते हैं और उनके अनुसार गौ संरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की प्रतिष्ठा लगातार घट रही है.

उन्होंने कहा कि जो लोग गाय काट रहे हैं, वे खुद कहते हैं कि उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है और कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं एवं प्रोत्साहन भी मिलते हैं. उन्होंने कहा कि जिस देश में बहुसंख्यक लोग गाय को माता मानते हैं, उसी देश में गाय के मांस को पैकेट में भरकर बेचा जा रहा है.

उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं तक पहुंचेगी और अब तक लगभग 70 विधानसभाओं का दौरा किया जा चुका है.

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