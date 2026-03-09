ETV Bharat / state

सीतापुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद; मां ललिता देवी मंदिर में किए दर्शन-पूजन

विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों गौ-संरक्षण और सनातन धर्म के संदेश को लेकर निकले हैं यात्रा पर.

सीतापुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
सीतापुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 9:01 PM IST

सीतापुर: गौ प्रतिष्ठार्थ धर्मयुग शंखनाद यात्रा लेकर निकले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सोमवार को सीतापुर पहुंचे. यहां वह नैमिषारण्य के परमार्थ धाम आश्रम में रात्रि प्रवास करेंगे. इससे पहले वह मां ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए. उनके आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत-महात्मा दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

11 मार्च को शंखनाद का आयोजन: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों गौ-संरक्षण और सनातन धर्म के संदेश को लेकर यात्रा पर निकले हैं, जिसके तहत आगामी 11 मार्च को राजधानी लखनऊ में गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध शंखनाद का आयोजन होगा. इसी क्रम में वह सीतापुर के पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य पहुंचे, जहां उनका फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया.

सीतापुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद (ETV Bharat)

दोनों डिप्टी सीएम पर भी साथा था निशाना: इससे पहले 8 मार्च को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी यात्रा के तहत रायबरेली पहुंचे थे. इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा था. गायों के संरक्षण को लेकर अपने संकल्प पर कहा था, जब तक गायों को पशु सूची से हटाया नहीं जाता. और गो माता की श्रेणी में नहीं लाया जाता. तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. 40 दिन के भीतर गौ माता को लेकर की जाने वाली घोषणाएं 11 मार्च को लखनऊ में की जाएगी और वहीं यात्रा का समापन होगा.

बता दें कि नैमिषारण्य को अट्ठासी हजार ऋषि-मुनियों की तपोभूमि माना जाता है, जहां देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं.

