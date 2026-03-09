ETV Bharat / state

सीतापुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद; मां ललिता देवी मंदिर में किए दर्शन-पूजन

सीतापुर: गौ प्रतिष्ठार्थ धर्मयुग शंखनाद यात्रा लेकर निकले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सोमवार को सीतापुर पहुंचे. यहां वह नैमिषारण्य के परमार्थ धाम आश्रम में रात्रि प्रवास करेंगे. इससे पहले वह मां ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए. उनके आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत-महात्मा दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

11 मार्च को शंखनाद का आयोजन: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों गौ-संरक्षण और सनातन धर्म के संदेश को लेकर यात्रा पर निकले हैं, जिसके तहत आगामी 11 मार्च को राजधानी लखनऊ में गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध शंखनाद का आयोजन होगा. इसी क्रम में वह सीतापुर के पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य पहुंचे, जहां उनका फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया. सीतापुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद (ETV Bharat)