शंकराचार्य विवाद अपडेट: चोट खाए आशुतोष महाराज ने फिर दाखिल कराया पॉक्सो कोर्ट में मुक़दमा

आशुतोष महाराज ने फिर दाखिल कराया पॉक्सो कोर्ट में मुक़दमा. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: शंकराचार्य विवाद थम नहीं रहा है. वादी आशुतोष महाराज ने फिर से पॉक्सो कोर्ट में केस दायर किया है. प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि कहां बटुकों के गांव के नजदीक क्षेत्र शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद न जाएं. साथ ही ये कहाकि अविमुक्तेश्वरानंद कहीं विदेश ने भाग जाएं. गौर करें तो प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष जी महाराज के ऊपर हुए हमले को लेकर विवाद फिर से बढ़ गया है. वहीं आज प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट में एक बार फिर आशुतोष महाराज कोर्ट पहुंचे. सोमवार को प्रयागराज स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में वाद दाखिल किया. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को सीतापुर पहुंचने से रोका जाए, क्योंकि उनके खिलाफ बयान दर्ज कराने वाले बटुक पड़ोसी हरदोई जिले के हैं. इस यात्रा से बटुक दहशत में हैं. साथ ही कहा कि हमने अभियुक्तों के विदेश न जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है. अपनी सुरक्षा के लिए भी बात रखी है. इसके साथ ही कहाकि उन्होंने अपना निवास स्थान छोड़ दिया है, जो माननीय न्यायालय की अवहेलना है. जब तक इसमें कोई फैसला नहीं आ जाता न्यायालय से हमने गुहार लगाई है कि उनकी निगरानी की जाए और विदेश जाने से रोका जाए. बिना कोर्ट की अनुमति के यह यात्रा निकाल रहे हैं. दबाव बना रहे हैं. राजनीतिक पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं.